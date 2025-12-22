Бисиклета в КАН, неудача в футзале, трофей Плотницкого, серебро в биатлоне
Главные новости за 21 декабря на Sport.ua
Пропонуємо ознайомитися з добіркою головних новин та матеріалів на Sport.ua за воскресенье, 21 грудня.
1. Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
Голы у сине-желтых забили Игорь Корсун и Назар Швед
2. Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Победу хозяевам поля принес дубль Моргана Роджерса
3A. Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону в Ла Лиге
Владислав Ванат и Виктор Цыганков сгорели «матрасникам» с крупным счетом
3B. Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей
4. Гол бисиклетой. Успешный старт Марокко на домашнем Кубке африканских наций
Голы у хозяев в ворота Коморских островов забили Браим Диас и Аюб Эль-Кааби
5. Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025
Депай и Майкон завоевали трофей вместе с Тимао, выиграв противостояние
6. Знаменитый тренер может заменить Кучера в Черноморце
В клуб может вернуться Роман Григорчук
7. Стал известен чемпион молодежного Итогового турнира АТР 2025
Лернер Тьен переиграл Александера Блокса в финале Next Gen ATP Finals в Джидде
8A. Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Марен Киркейде на последнем круге выдала важный рывок
8B. Итальянский изумруд. Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
Быстрая работа Томмазо на рубежах принесла ему победу
8C. Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Сине-желтая команда завоевала серебряные медали
8D. Триумф девушек не повторен. Украина рядом с топ-5 в юниорской эстафете
Молодые украинцы остановились на шестой позиции в Мартелло
9A. Перуджа и Плотницкий – победители Клубного чемпионата мира по волейболу
Итальянцы обыграли японский Осака Блютеон в финале соревнований
9B. Финал снукерного Scottish Open. Крис Вейклин взял второй титул в карьере
Китаец Чан Биньюй впервые сыграл в финале рейтингового турнира
10A. Кубок африканских наций 2025. Все, что нужно знать о турнире
Подробный анонс крупнейшего международного турнира
10B. Кубок Африки. Фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить
Про фаворитов Кубка африканских наций и лучших игроков турнира
