Бисиклета в КАН, неудача в футзале, трофей Плотницкого, серебро в биатлоне
  4. Бисиклета в КАН, неудача в футзале, трофей Плотницкого, серебро в биатлоне
Другие новости
22 декабря 2025, 13:25 | Обновлено 22 декабря 2025, 13:56
Бисиклета в КАН, неудача в футзале, трофей Плотницкого, серебро в биатлоне

Главные новости за 21 декабря на Sport.ua

Бисиклета в КАН, неудача в футзале, трофей Плотницкого, серебро в биатлоне
АФУ

Пропонуємо ознайомитися з добіркою головних новин та матеріалів на Sport.ua за воскресенье, 21 грудня.

1. Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
Голы у сине-желтых забили Игорь Корсун и Назар Швед

2. Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Победу хозяевам поля принес дубль Моргана Роджерса

3A. Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону в Ла Лиге
Владислав Ванат и Виктор Цыганков сгорели «матрасникам» с крупным счетом

3B. Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей

4. Гол бисиклетой. Успешный старт Марокко на домашнем Кубке африканских наций
Голы у хозяев в ворота Коморских островов забили Браим Диас и Аюб Эль-Кааби

5. Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025
Депай и Майкон завоевали трофей вместе с Тимао, выиграв противостояние

6. Знаменитый тренер может заменить Кучера в Черноморце
В клуб может вернуться Роман Григорчук

7. Стал известен чемпион молодежного Итогового турнира АТР 2025
Лернер Тьен переиграл Александера Блокса в финале Next Gen ATP Finals в Джидде

8A. Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ
Марен Киркейде на последнем круге выдала важный рывок

8B. Итальянский изумруд. Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
Быстрая работа Томмазо на рубежах принесла ему победу

8C. Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Сине-желтая команда завоевала серебряные медали

8D. Триумф девушек не повторен. Украина рядом с топ-5 в юниорской эстафете
Молодые украинцы остановились на шестой позиции в Мартелло

9A. Перуджа и Плотницкий – победители Клубного чемпионата мира по волейболу
Итальянцы обыграли японский Осака Блютеон в финале соревнований

9B. Финал снукерного Scottish Open. Крис Вейклин взял второй титул в карьере
Китаец Чан Биньюй впервые сыграл в финале рейтингового турнира

10A. Кубок африканских наций 2025. Все, что нужно знать о турнире
Подробный анонс крупнейшего международного турнира

10B. Кубок Африки. Фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить
Про фаворитов Кубка африканских наций и лучших игроков турнира

По теме:
Джошуа уничтожил Джейка Пола, ничья с Португалией, подъем в рейтинге УЕФА
Победа Динамо, Шахтер в топ-8 Лиги конференций, Наполи в финале Суперкубка
Трофей ПСЖ, гол Яремчука, травма Судакова, капитан Лунин, Костюк без и.о.
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
