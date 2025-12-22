Бисиклета в КАН, неудача в футзале, трофей Плотницкого, серебро в биатлоне

Пропонуємо ознайомитися з добіркою головних новин та матеріалів на Sport.ua за воскресенье, 21 грудня.

1. Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге

Голы у сине-желтых забили Игорь Корсун и Назар Швед

2. Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд

Победу хозяевам поля принес дубль Моргана Роджерса

3A. Даже не напрягались. Атлетико обыграл Жирону в Ла Лиге

Владислав Ванат и Виктор Цыганков сгорели «матрасникам» с крупным счетом

3B. Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей

4. Гол бисиклетой. Успешный старт Марокко на домашнем Кубке африканских наций

Голы у хозяев в ворота Коморских островов забили Браим Диас и Аюб Эль-Кааби

5. Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025

Депай и Майкон завоевали трофей вместе с Тимао, выиграв противостояние

6. Знаменитый тренер может заменить Кучера в Черноморце

В клуб может вернуться Роман Григорчук

7. Стал известен чемпион молодежного Итогового турнира АТР 2025

Лернер Тьен переиграл Александера Блокса в финале Next Gen ATP Finals в Джидде

8A. Интрига до финиша. Норвежка обошла француженок и выиграла впервые на КМ

Марен Киркейде на последнем круге выдала важный рывок

8B. Итальянский изумруд. Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26

Быстрая работа Томмазо на рубежах принесла ему победу

8C. Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU

Сине-желтая команда завоевала серебряные медали

8D. Триумф девушек не повторен. Украина рядом с топ-5 в юниорской эстафете

Молодые украинцы остановились на шестой позиции в Мартелло

9A. Перуджа и Плотницкий – победители Клубного чемпионата мира по волейболу

Итальянцы обыграли японский Осака Блютеон в финале соревнований

9B. Финал снукерного Scottish Open. Крис Вейклин взял второй титул в карьере

Китаец Чан Биньюй впервые сыграл в финале рейтингового турнира

10A. Кубок африканских наций 2025. Все, что нужно знать о турнире

Подробный анонс крупнейшего международного турнира

10B. Кубок Африки. Фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить

Про фаворитов Кубка африканских наций и лучших игроков турнира