Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 19:37
ВОРОБЕЙ: «Проспер Оба? Нападающий, который Шахтеру нужен»

Легенда «горняков» – о нигерийском новичке

ФК Шахтер. Проспер Оба (слева)

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о трансфере нигерийского форварда Проспера Оба в донецкую команду из «ЛНЗ».

– Андрей, что можете сказать о нигерийском форварде Проспере Оба, который перешел из черкасского «ЛНЗ» в донецкий «Шахтер»?
– Мне нравится. Очень скоростной, мощный такой футболист. Такой нападающий, который как раз «Шахтеру» нужен. Потому что где-то во время контратак нужно убежать. Как показали игры в чемпионате, он с легкостью уходил от защитников за счет скорости и обыгрыша. Он решал и забивал голы. Посмотрим, как он в «Шахтере» себя проявит. В «Шахтере» в плане нападающих будет хорошая конкуренция. Я думаю, что у него есть все шансы заиграть.

– Вообще в «Шахтере» нигерийцы заигрывали. Если в пример знаменитого Джулиуса Агахову взять!
– Агахова был скоростной. Он меньше, чем Оба. Но Агахова был очень скоростной футболист.

– В чем главный козырь Оба?
– Он очень скоростной. Это добавляет ему плюс. Посмотрим. Дай Бог, чтобы «Шахтер» была его команда. У него потенциал есть. А как он его раскроет, как тренер раскроет потенциал, это уже будет внутри коллектива и будет зависеть от него.

