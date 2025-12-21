Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
21 декабря 2025, 09:31 |
Микель АРТЕТА: «Мы очень довольны. Мы продемонстрировали солидную игру»

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

Микель АРТЕТА: «Мы очень довольны. Мы продемонстрировали солидную игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился эмоциями после победы своей команды над Эвертоном (1:0) в 17 туре Английской Премьер-лиги.

«Мы очень довольны. Мы продемонстрировали очень солидную игру. Очень тяжело играть против очень организованной команды.

Они могут создавать очень хаотические моменты в своей игре, но я считаю, что мы очень хорошо контролировали ситуацию, забили гол, а во втором тайме говорили о том, чтобы забить второй гол.

У нас было три или четыре хороших момента, дважды попали в стойку, и, пожалуй, разница в счете должна быть больше. Но да, в обороне снова сыграли на ноль. Мы не допустили ни одного момента на протяжении всей игры, поэтому вечер был положительным.

Я очень счастлив. Это был очень важный гол, принесший победу. Мне нравится, что игроки взяли на себя ответственность за решение, кто будет бить [пенальти], и это сработало – так что в целом это было хорошее решение, – сказал коуч.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Арсенал возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.

Микель Артета Арсенал Лондон Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Арсенал Лондон
