Испания
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Ла Лиги назначил нового коуча

Португалец Луиш Каштру возглавил «Леванте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Руководство испанского Леванте приняло решение о назначении португальского специалиста Луиша Каштру на должность главного тренера первой команды.

По официальной информации, португалец подписал контракт с клубом до июня 2027 года. Об условиях личного договора никакой информации нет.

45-летний Луиш Каштру ранее возглавлял «Нант». В декабре его уволили – команда шла предпоследней в Лиге 1. Каштру к этому также тренировал «Дюнкерк», «Бенфику Б» и «Панетоликос»

В нынешнем сезоне Леванте занимает 20-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 10 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Луиш Каштру (Мануэль Феррейра) Леванте назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Ого, як Луіш Каштру помолодів)
Ответить
0
