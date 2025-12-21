ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Ла Лиги назначил нового коуча
Португалец Луиш Каштру возглавил «Леванте»
Руководство испанского Леванте приняло решение о назначении португальского специалиста Луиша Каштру на должность главного тренера первой команды.
По официальной информации, португалец подписал контракт с клубом до июня 2027 года. Об условиях личного договора никакой информации нет.
45-летний Луиш Каштру ранее возглавлял «Нант». В декабре его уволили – команда шла предпоследней в Лиге 1. Каштру к этому также тренировал «Дюнкерк», «Бенфику Б» и «Панетоликос»
В нынешнем сезоне Леванте занимает 20-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 10 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
