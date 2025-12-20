Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Барселоны впервые появился на публике с новой девушкой
Другие новости
20 декабря 2025, 13:46 |
725
0

ФОТО. Звезда Барселоны впервые появился на публике с новой девушкой

Педри избавился от статуса холостяка

20 декабря 2025, 13:46 |
725
0
ФОТО. Звезда Барселоны впервые появился на публике с новой девушкой
Instagram. Педри и Алехандра Дорта

Полузащитника «Барселоны» Педри заметили на финале Premier Padel в компании его предполагаемой девушки – Алехандры Дорты. Это первое публичное появление пары после нескольких месяцев слухов об их отношениях.

Мероприятие прошло 14 декабря на арене Palau Sant Jordi в Барселоне. Вместе с Педри матч также посетили игроки «Барселоны» – Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Гави и Дани Ольмо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее испанский журналист Хави Ойос сообщал, что Педри и 22-летняя уроженка Тенерифе Алехандра Дорта встречаются эксклюзивно. Позже футболист подписался на нее в соцсетях, а также, по информации СМИ, уже познакомил девушку со своей семьей.

Два месяца назад Педри косвенно подтвердил, что влюблен, ответив на вопрос о личной жизни коротко: «Сейчас – да, я влюблен».

По теме:
ФОТО. Не бутсы и не мяч: Месси стал лицом культового lifestyle-бренда
ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку
ФОТО. Джорджина Родригес впервые рассказала о помолвке с Роналду
фото Педри Барселона lifestyle девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 20 декабря 2025, 08:49 13
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Батагов заинтересовал португальский гранд

ЧИЖЕВСКИЙ: «Не время выбрасывать деньги на футболистов во время войны»
Футбол | 20 декабря 2025, 11:04 4
ЧИЖЕВСКИЙ: «Не время выбрасывать деньги на футболистов во время войны»
ЧИЖЕВСКИЙ: «Не время выбрасывать деньги на футболистов во время войны»

Главный тренер «Агробизнеса» подвел итог первой части первенства для своей команды

Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20.12.2025, 01:07
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец
Футбол | 20.12.2025, 13:13
ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец
ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
18.12.2025, 12:34 5
Другие виды
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 1
Бокс
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем