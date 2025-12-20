ФОТО. Звезда Барселоны впервые появился на публике с новой девушкой

Полузащитника «Барселоны» Педри заметили на финале Premier Padel в компании его предполагаемой девушки – Алехандры Дорты. Это первое публичное появление пары после нескольких месяцев слухов об их отношениях.

Мероприятие прошло 14 декабря на арене Palau Sant Jordi в Барселоне. Вместе с Педри матч также посетили игроки «Барселоны» – Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Гави и Дани Ольмо.

Ранее испанский журналист Хави Ойос сообщал, что Педри и 22-летняя уроженка Тенерифе Алехандра Дорта встречаются эксклюзивно. Позже футболист подписался на нее в соцсетях, а также, по информации СМИ, уже познакомил девушку со своей семьей.

Два месяца назад Педри косвенно подтвердил, что влюблен, ответив на вопрос о личной жизни коротко: «Сейчас – да, я влюблен».