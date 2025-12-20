Назван тренер, которому начал доверять Суркис

Известный украинский тренер Николай Цымбал высказался о новоиспеченном наставнике «Динамо» Игоре Костюке.

«Мы с Игорем вместе учились на PRO-диплом, поэтому я знаю, что он – умный тренер. Он способен меняться тактически в зависимости от соперника и хода игры. Не думаю, что нас ждет исключительно вертикальный футбол в любой ситуации.

Весной Костюк будет более гибким. Хотя, конечно, предпочтение будет отдаваться агрессивному стилю. Сейчас у него есть все шансы заявить о себе: есть доверие президента и футболисты, которые знакомы с его принципами игры», – сказал Цымбал.