Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 19:08 | Обновлено 20 декабря 2025, 19:39
Назван тренер, которому начал доверять Суркис

Николай Цымбал высказался об Игоре Костюке

Известный украинский тренер Николай Цымбал высказался о новоиспеченном наставнике «Динамо» Игоре Костюке.

«Мы с Игорем вместе учились на PRO-диплом, поэтому я знаю, что он – умный тренер. Он способен меняться тактически в зависимости от соперника и хода игры. Не думаю, что нас ждет исключительно вертикальный футбол в любой ситуации.

Весной Костюк будет более гибким. Хотя, конечно, предпочтение будет отдаваться агрессивному стилю. Сейчас у него есть все шансы заявить о себе: есть доверие президента и футболисты, которые знакомы с его принципами игры», – сказал Цымбал.

Игорь Костюк Николай Цымбал Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
