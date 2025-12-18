Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги конференций 2025/26
18 декабря проходит матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван.
Коллективы играют на стадионе в Люблине, Польша. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Лига конференций 2025/26. 6-й тур, 18 декабря
Динамо Киев (Украина) – Ноа Ереван (Армения) – 1:0 (матч продолжается)
ГОЛ: Кабаев, 27
(новость обновляется)
Динамо – Ноа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
