Лига конференций
18 декабря 2025, 22:40 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:48
Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги конференций 2025/26

Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 декабря проходит матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван.

Коллективы играют на стадионе в Люблине, Польша. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 6-й тур, 18 декабря

Динамо Киев (Украина) – Ноа Ереван (Армения) – 1:0 (матч продолжается)

ГОЛ: Кабаев, 27

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Кабаев, 27 мин.

Динамо – Ноа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа
Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену
ФОТО. Костюк вынужденно заменил защитника Динамо на 8-й минуте матча с Ноа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
