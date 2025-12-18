Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 декабря проходит матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван.

Коллективы играют на стадионе в Люблине, Польша. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 6-й тур, 18 декабря

Динамо Киев (Украина) – Ноа Ереван (Армения) – 1:0 (матч продолжается)

ГОЛ: Кабаев, 27

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Кабаев, 27 мин.

Динамо – Ноа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция