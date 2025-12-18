Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не дождался нового тренера. Карпаты попрощались с первым легионером
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 13:43 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:52
809
0

Не дождался нового тренера. Карпаты попрощались с первым легионером

Главные пертурбации – впереди

18 декабря 2025, 13:43 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:52
809
0
Не дождался нового тренера. Карпаты попрощались с первым легионером
ФК Карпаты. Патрисио Танда

Клуб УПЛ Карпаты в зимнее межсезонье планирует провести существенные кадровые изменения. Кроме главного тренера ожидается, что зелено-белые распрощаются с большой группой футболистов.

При этом один из игроков уже покинул Львов, не дождавшись назначения нового специалиста.

Как стало известно Sport.ua, за Карпаты больше не будет выступать 23-летний аргентинский полузащитник Расинга Патрисио Танда, у которого истек срок аренды.

С ним решено не продолжать сотрудничество, он уже попрощался с командой.

Добавим, что в составе Карпат Танда провел 12 матчей, семь из которых в основном составе.

По теме:
Полесье завершило подписание Эмерлаху. Известна зарплата футболиста
Продажа лидеров. Призер УПЛ может попрощаться с семью игроками
Заря ожидает приезда африканского полузащитника
инсайд Карпаты Львов Патрисио Танда трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17 декабря 2025, 23:55 9
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Футбол | 18 декабря 2025, 13:01 0
Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа

Экс-игрок столичного клуба ожидает победы команды Костюка

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17.12.2025, 18:35
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Теннис | 17.12.2025, 13:46
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 18.12.2025, 11:30
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
17.12.2025, 11:59
Биатлон
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 51
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем