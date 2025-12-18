Не дождался нового тренера. Карпаты попрощались с первым легионером
Главные пертурбации – впереди
Клуб УПЛ Карпаты в зимнее межсезонье планирует провести существенные кадровые изменения. Кроме главного тренера ожидается, что зелено-белые распрощаются с большой группой футболистов.
При этом один из игроков уже покинул Львов, не дождавшись назначения нового специалиста.
Как стало известно Sport.ua, за Карпаты больше не будет выступать 23-летний аргентинский полузащитник Расинга Патрисио Танда, у которого истек срок аренды.
С ним решено не продолжать сотрудничество, он уже попрощался с командой.
Добавим, что в составе Карпат Танда провел 12 матчей, семь из которых в основном составе.
