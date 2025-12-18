Украина. Премьер лига18 декабря 2025, 12:08 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:05
Заря ожидает приезда африканского полузащитника
Луганский клуб усилит Саллиу Ба
18 декабря 2025, 12:08 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:05
Луганская «Заря» ожидает полузащитника «Уайлберфорс» Саллиу Ба. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, клуба Украинской Премьер-лиги ожидает приезда 19-летнего футболиста из Сьерра-Леоне в Турцию, где команда буде проводить подготовку ко второй части сезона. Полузащитнику предстоит пройти просмотр.
Также у Саллиу Ба есть опыт выступлений за молодежные сборные Сьерра-Леоне.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков.
