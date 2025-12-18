Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Заря ожидает приезда африканского полузащитника
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 12:08 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:05
Заря ожидает приезда африканского полузащитника

Луганский клуб усилит Саллиу Ба

Луганская «Заря» ожидает полузащитника «Уайлберфорс» Саллиу Ба. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуба Украинской Премьер-лиги ожидает приезда 19-летнего футболиста из Сьерра-Леоне в Турцию, где команда буде проводить подготовку ко второй части сезона. Полузащитнику предстоит пройти просмотр.

Также у Саллиу Ба есть опыт выступлений за молодежные сборные Сьерра-Леоне.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков.

ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
