Агенты устроили аукцион. Как Полесье перехватило хавбека у Металлиста 1925

23-летний косовский хавбек Линдон Эмерллаху близок к переходу из румынского ЧФР Клуж в житомирское «Полесье», несмотря на предварительные договоренности с харьковским «Металлистом 1925».

В начале ноября агенты полузащитника сборной Косово провели результативные переговоры с харьковским клубом. «Металлист 1925» согласовал трансферную сумму с румынским клубом ЧФР Клуж и предложил игроку выгодные личные условия.

После этого агенты, имея официальное предложение харьковского клуба, обратились к конкурентам – житомирскому «Полесью». Житомирский клуб также проявил интерес, а переговоры фактически превратились в аукцион. В итоге агенты, предварительно согласовав условия с «Металлистом 1925», отказались от сделки и договорились для игрока о более высокой зарплате и собственной комиссии за счет предложения «Полесья». Ожидается, что история завершится трансфером Эмерллаху в житомирский клуб.

«Металлист 1925» параллельно продолжает поиск усиления в центре поля. Селекция харьковчан присматривалась к опорнику «Кривбасса» Андрусве Араухо, однако официальных предложений на данный момент не было. Венесуэльский полузащитник считается одним из самых интересных вариантов на украинском рынке для опорной зоны, но его трансфер может обойтись дорого.

В то же время «Металлист 1925» был готов заплатить около 1,5 млн евро клубу ЧФР Клуж за Эмерллаху, что дает понимание потенциального трансферного бюджета клуба.