Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агенты устроили аукцион. Как Полесье перехватило хавбека у Металлиста 1925
Другие новости
18 декабря 2025, 04:49 | Обновлено 18 декабря 2025, 04:54
217
0

Агенты устроили аукцион. Как Полесье перехватило хавбека у Металлиста 1925

Линдон Эмерллаху из ЧФР Клуж близок, чтобы стать игроком житомирского клуба

18 декабря 2025, 04:49 | Обновлено 18 декабря 2025, 04:54
217
0
Агенты устроили аукцион. Как Полесье перехватило хавбека у Металлиста 1925
ЧФР Клуж. Линдон Эмерллаху

23-летний косовский хавбек Линдон Эмерллаху близок к переходу из румынского ЧФР Клуж в житомирское «Полесье», несмотря на предварительные договоренности с харьковским «Металлистом 1925».

В начале ноября агенты полузащитника сборной Косово провели результативные переговоры с харьковским клубом. «Металлист 1925» согласовал трансферную сумму с румынским клубом ЧФР Клуж и предложил игроку выгодные личные условия.

После этого агенты, имея официальное предложение харьковского клуба, обратились к конкурентам – житомирскому «Полесью». Житомирский клуб также проявил интерес, а переговоры фактически превратились в аукцион. В итоге агенты, предварительно согласовав условия с «Металлистом 1925», отказались от сделки и договорились для игрока о более высокой зарплате и собственной комиссии за счет предложения «Полесья». Ожидается, что история завершится трансфером Эмерллаху в житомирский клуб.

«Металлист 1925» параллельно продолжает поиск усиления в центре поля. Селекция харьковчан присматривалась к опорнику «Кривбасса» Андрусве Араухо, однако официальных предложений на данный момент не было. Венесуэльский полузащитник считается одним из самых интересных вариантов на украинском рынке для опорной зоны, но его трансфер может обойтись дорого.

В то же время «Металлист 1925» был готов заплатить около 1,5 млн евро клубу ЧФР Клуж за Эмерллаху, что дает понимание потенциального трансферного бюджета клуба.

По теме:
УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025
Источник: слухи о том, что Царенко покинет Лехию, неправдивы
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
трансферы ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу Полесье Житомир трансферы УПЛ Линдон Эмерлаху Металлист 1925 Андрусв Араухо Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17 декабря 2025, 09:02 8
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ

Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17 декабря 2025, 18:35 13
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17.12.2025, 23:55
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Футбол | 18.12.2025, 05:22
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем