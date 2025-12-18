Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика обыграла Фаренсе – кого после матча похвалил Моуриньо
Португалия
18 декабря 2025, 04:23 |
283
0

Бенфика обыграла Фаренсе – кого после матча похвалил Моуриньо

Тренер остался доволен игрой команды

18 декабря 2025, 04:23 |
283
0
Бенфика обыграла Фаренсе – кого после матча похвалил Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой команды в победном матче против «Фаренсе» (2:0) в Кубке Португалии.

«Я очень доволен отношением команды. Игроки были серьезными от начала до конца. На перерыве я сказал, что счет небезопасен, так как игра была открытой.

В целом коллективная концентрация, хорошие индивидуальные действия – все на высоком уровне. Во втором тайме мы контролировали игру, но всегда стремились играть красиво. Это была лучшая игра в Кубке Португалии», – начал он, комментируя также гол Ивановича.

«Я рад, что он забил, для его самооценки это важно. Но если смотреть на всю игру, видеть его работу, усилия, преданность команде – это тоже приятно», – отметил тренер.

О сменах в составе он добавил: «Игроки начинают давать гарантии, и я могу оставлять вне игры некоторых футболистов в сложных матчах, потому что уверен, что те, кто выходит на поле, дадут ответ».

Ману Силва, который впервые с февраля отыграл полный матч и провёл все 90 минут, также получил похвалу. Тренер добавил о будущих соперниках в Кубке:

«Ману сыграл очень хорошо. Конечно, это был матч с большим контролем мяча и немногими переходами, мало беговой активности, но я никогда не думал, что он выдержит все 90 минут.

И он сделал это на высоком уровне, по-своему. Немного напоминает Энцо по стилю позиционирования и игры. Для нас важно иметь таких игроков на ключевых позициях».

«И «Порту», и «Фамаликао» заставляют нас еще раз ехать на север, что не очень удобно, но это соперники высокого уровня», – подытожил наставник.

Георгий Судакова из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 36-й минуте, полузащитник отличился ассистом в этом матче.

Анатолий Трубин начал матч на скамейке запасных, но после перерыва заменил 23-летнего португальца Самуэла Соареша.

По теме:
Речь идет про обычный ушиб? Спортивный врач рассказал о травме Судакова
Фаренсе – Бенфика – 0:2. Ассист и травма Судакова. Видео голов, обзор матча
Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму
Жозе Моуриньо Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин Кубок Португалии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Футбол | 18 декабря 2025, 00:18 1
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка

Украинский голкипер пропустил два мяча от «Талаверы»

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17 декабря 2025, 18:35 13
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17.12.2025, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»
Футбол | 18.12.2025, 05:02
Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»
Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 16
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем