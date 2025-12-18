Бенфика обыграла Фаренсе – кого после матча похвалил Моуриньо

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой команды в победном матче против «Фаренсе» (2:0) в Кубке Португалии.

«Я очень доволен отношением команды. Игроки были серьезными от начала до конца. На перерыве я сказал, что счет небезопасен, так как игра была открытой.

В целом коллективная концентрация, хорошие индивидуальные действия – все на высоком уровне. Во втором тайме мы контролировали игру, но всегда стремились играть красиво. Это была лучшая игра в Кубке Португалии», – начал он, комментируя также гол Ивановича.

«Я рад, что он забил, для его самооценки это важно. Но если смотреть на всю игру, видеть его работу, усилия, преданность команде – это тоже приятно», – отметил тренер.

О сменах в составе он добавил: «Игроки начинают давать гарантии, и я могу оставлять вне игры некоторых футболистов в сложных матчах, потому что уверен, что те, кто выходит на поле, дадут ответ».

Ману Силва, который впервые с февраля отыграл полный матч и провёл все 90 минут, также получил похвалу. Тренер добавил о будущих соперниках в Кубке:

«Ману сыграл очень хорошо. Конечно, это был матч с большим контролем мяча и немногими переходами, мало беговой активности, но я никогда не думал, что он выдержит все 90 минут.

И он сделал это на высоком уровне, по-своему. Немного напоминает Энцо по стилю позиционирования и игры. Для нас важно иметь таких игроков на ключевых позициях».

«И «Порту», и «Фамаликао» заставляют нас еще раз ехать на север, что не очень удобно, но это соперники высокого уровня», – подытожил наставник.