Бенфика обыграла Фаренсе – кого после матча похвалил Моуриньо
Тренер остался доволен игрой команды
Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой команды в победном матче против «Фаренсе» (2:0) в Кубке Португалии.
«Я очень доволен отношением команды. Игроки были серьезными от начала до конца. На перерыве я сказал, что счет небезопасен, так как игра была открытой.
В целом коллективная концентрация, хорошие индивидуальные действия – все на высоком уровне. Во втором тайме мы контролировали игру, но всегда стремились играть красиво. Это была лучшая игра в Кубке Португалии», – начал он, комментируя также гол Ивановича.
«Я рад, что он забил, для его самооценки это важно. Но если смотреть на всю игру, видеть его работу, усилия, преданность команде – это тоже приятно», – отметил тренер.
О сменах в составе он добавил: «Игроки начинают давать гарантии, и я могу оставлять вне игры некоторых футболистов в сложных матчах, потому что уверен, что те, кто выходит на поле, дадут ответ».
Ману Силва, который впервые с февраля отыграл полный матч и провёл все 90 минут, также получил похвалу. Тренер добавил о будущих соперниках в Кубке:
«Ману сыграл очень хорошо. Конечно, это был матч с большим контролем мяча и немногими переходами, мало беговой активности, но я никогда не думал, что он выдержит все 90 минут.
И он сделал это на высоком уровне, по-своему. Немного напоминает Энцо по стилю позиционирования и игры. Для нас важно иметь таких игроков на ключевых позициях».
«И «Порту», и «Фамаликао» заставляют нас еще раз ехать на север, что не очень удобно, но это соперники высокого уровня», – подытожил наставник.
Георгий Судакова из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 36-й минуте, полузащитник отличился ассистом в этом матче.
Анатолий Трубин начал матч на скамейке запасных, но после перерыва заменил 23-летнего португальца Самуэла Соареша.
