Игорь КОСТЮК: «Это мощный форвард. Но он Динамо не забьет»
Команда изучила Мулахусейновича
Тренер Динамо Игорь Костюк уверен, что в матче Лиги конференций против Ноа основной нападающий соперника Нардин Мулахусейнович не сможет поразить ворота киевлян.
– На прошлой неделе «Динамо» играло против боснийского нападающего Эдина Джеко, а на этой неделе будет играть против другого боснийского форварда – Нардина Мулахусейновича. Что вы можете сказать о нем?
– Джеко не забил нам гол. Я думаю, что и Мулахусейнович также не удастся забить нам гол. Мы все сделаем, чтобы он не забил. Но он очень сильный форвард. Мы смотрели его и знаем о нем.
В нынешнем сезоне игрок забил пять голов в пяти матчах Лиги конференций.
Матч Динамо – Ноа начнется в 22:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ключевая причина у них одна – истечение срока действия контракта…
Опорник сборной Косово продолжит карьеру в Украине