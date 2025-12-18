Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
18 декабря 2025, 13:32 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:33
Игорь КОСТЮК: «Это мощный форвард. Но он Динамо не забьет»

Команда изучила Мулахусейновича

Игорь КОСТЮК: «Это мощный форвард. Но он Динамо не забьет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Динамо Игорь Костюк уверен, что в матче Лиги конференций против Ноа основной нападающий соперника Нардин Мулахусейнович не сможет поразить ворота киевлян.

– На прошлой неделе «Динамо» играло против боснийского нападающего Эдина Джеко, а на этой неделе будет играть против другого боснийского форварда – Нардина Мулахусейновича. Что вы можете сказать о нем?

– Джеко не забил нам гол. Я думаю, что и Мулахусейнович также не удастся забить нам гол. Мы все сделаем, чтобы он не забил. Но он очень сильный форвард. Мы смотрели его и знаем о нем.

В нынешнем сезоне игрок забил пять голов в пяти матчах Лиги конференций.

Матч Динамо – Ноа начнется в 22:00.

По теме:
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа
Игорь Костюк Динамо Киев Динамо - Ноа Лига конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
