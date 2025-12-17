Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Франция
ПСЖ – Фламенго. Забарный в запасе. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В решающем матче Межконтинентального кубка сошлись команды из Франции и Бразилии

ПСЖ – Фламенго. Забарный в запасе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

Французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» встретились в среду, 17 декабря, в финальном матче Межконтинентального кубка, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Местом проведения игры стал стадион «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте испанский полузащитник Фабиан Руис забил гол, который не был засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что во время атаки ПСЖ мяч на мгновение покинул пределы поля.

Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике предоставил место в стартовом составе Маркиньосу и Уильяну Пачо.

Межконтинентальный кубок, финал. 17 декабря

ПСЖ (Франция) Фламенго (Бразилия) 1:1 (обновляется)

Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62

Видео голов:

ВИДЕО. Фабиан Руис забил на 9-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR

ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова

Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Фламенго Фабиан Руис Илья Забарный видео голов и обзор Хвича Кварацхелия Жоржиньо
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
