ПСЖ – Фламенго. Забарный в запасе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В решающем матче Межконтинентального кубка сошлись команды из Франции и Бразилии
Французский ПСЖ и бразильский «Фламенго» встретились в среду, 17 декабря, в финальном матче Межконтинентального кубка, который стартовал в 19:00 по киевскому времени.
Местом проведения игры стал стадион «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар).
На 9-й минуте испанский полузащитник Фабиан Руис забил гол, который не был засчитан после просмотра VAR. Дело в том, что во время атаки ПСЖ мяч на мгновение покинул пределы поля.
Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных. Главный тренер парижского клуба Луис Энрике предоставил место в стартовом составе Маркиньосу и Уильяну Пачо.
Межконтинентальный кубок, финал. 17 декабря
ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия) – 1:1 (обновляется)
Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62
Видео голов:
ВИДЕО. Фабиан Руис забил на 9-й минуте, но гол был отменен после просмотра VAR
🚨🚨| GOAL: FABIAN RUIZ PUTS PSG AHEAD IN THE FINAL!!!— CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025
PSG 1-0 Flamengopic.twitter.com/8SOv3wbiDw
ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова
Jorginho, cobrando pênalti, empata o jogo em Doha: PSG 1x1 Flamengopic.twitter.com/mKuqNJkS6T— Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) December 17, 2025
