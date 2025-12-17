Ярмолюк выйдет в старте кубкового матча Манчестер Сити – Брентфорд

В среду, 17 декабря, состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Команды сыграют на стадионе «Etihad Stadium». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

«Брентфорд» на предыдущей стадии Кубка не испытал проблем в противостоянии с «Гримсби», разгромив соперника 5:0. «Манчестер Сити» на выезде одолел «Суонси» со счетом 3:1.

Стартовые составы матча Кубка английской лиги Манчестер Сити – Брентфорд