Ярмолюк выйдет в старте кубкового матча Манчестер Сити – Брентфорд

Кубок английской лиги
17 декабря 2025, 20:41 |
40
0

Поединок 1/4 финала состоится в среду, 17 декабря, в 21:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В среду, 17 декабря, состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Команды сыграют на стадионе «Etihad Stadium». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

«Брентфорд» на предыдущей стадии Кубка не испытал проблем в противостоянии с «Гримсби», разгромив соперника 5:0. «Манчестер Сити» на выезде одолел «Суонси» со счетом 3:1.

Стартовые составы матча Кубка английской лиги Манчестер Сити Брентфорд

Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все, кто недавно не играл, сыграют в этом матче»
Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити Брентфорд Манчестер Сити - Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
