  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины попрощался с форвардом
Украина. Первая лига
17 декабря 2025, 11:33 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины попрощался с форвардом

Дмитрий Галадей покинул расположение тернопольской «Нивы»

17 декабря 2025, 11:33 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины попрощался с форвардом
ФК Нива. Дмитрий Галадей

Тернопольская Нива официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Дмитрием Галадеем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, клуб и футболист решили не продлевать контракт, завершающийся первого февраля 2026 года. О причинах такого решения не сообщается.

«Спасибо, Дмитрий, за твой вклад в команду, преданность, настойчивость, характер и все мгновения, которые мы прожили вместе. Гала – ты навсегда останешься частицей желто-зеленых», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл за тернопольскую Ниву 15 матчей в Первой лиге Украины, забив 2 гола.

Дмитрий Галадей Нива Тернополь трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Нива Тр
