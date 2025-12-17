ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины попрощался с форвардом

Тернопольская Нива официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Дмитрием Галадеем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, клуб и футболист решили не продлевать контракт, завершающийся первого февраля 2026 года. О причинах такого решения не сообщается.

«Спасибо, Дмитрий, за твой вклад в команду, преданность, настойчивость, характер и все мгновения, которые мы прожили вместе. Гала – ты навсегда останешься частицей желто-зеленых», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл за тернопольскую Ниву 15 матчей в Первой лиге Украины, забив 2 гола.