13 декабря в 19:00 по киевскому времени состоится финал Межконтинентального кубка 2025.

Парижский ПСЖ и бразильская команда Фламенго разыграют трофей в Катаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальная стадия Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.

В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго в Derby of the Americas победил мексиканский клуб Крус Асуль (2:1). Египетский Пирамидс ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).

В полуфинале 13 декабря бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0).

Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Межконтинентальный кубок 2025

Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025

Расписание матчей

10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2

(Бразилия) – 1:2 13.12.2025. 1/2 финала. Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0

(Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия)

Сетка турнира

ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал beIN Sports

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча