ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 декабря в 19:00 видеотрансляцию финального матча в Катаре
13 декабря в 19:00 по киевскому времени состоится финал Межконтинентального кубка 2025.
Парижский ПСЖ и бразильская команда Фламенго разыграют трофей в Катаре.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Финальная стадия Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.
В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго в Derby of the Americas победил мексиканский клуб Крус Асуль (2:1). Египетский Пирамидс ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).
В полуфинале 13 декабря бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0).
Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.
Межконтинентальный кубок 2025
Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025
Расписание матчей
- 10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
- 13.12.2025. 1/2 финала. Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0
- 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия)
Сетка турнира
ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию проводит телеканал beIN Sports
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
