  4. ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE
Межконтинентальный кубок
ПСЖ
17.12.2025 19:00 - : -
Фламенго
Франция
17 декабря 2025, 12:14 | Обновлено 17 декабря 2025, 12:21
ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 декабря в 19:00 видеотрансляцию финального матча в Катаре

ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua. Луис Энрике и Филипе Луис

13 декабря в 19:00 по киевскому времени состоится финал Межконтинентального кубка 2025.

Парижский ПСЖ и бразильская команда Фламенго разыграют трофей в Катаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальная стадия Межконтинентального кубка проходит в катарском городе Аль-Райан с 10 до 17 декабря.

В четвертьфинале 10 декабря бразильский Фламенго в Derby of the Americas победил мексиканский клуб Крус Асуль (2:1). Египетский Пирамидс ранее обыграл новозеландский Окленд Сити (3:0) и саудовский Аль-Ахли (3:1).

В полуфинале 13 декабря бразильская команда Фламенго переиграла египетский клуб Пирамидс (2:0).

Прямую путевку в решающий матч имеет победитель Лиги чемпионов 2024/25 – французский ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Межконтинентальный кубок 2025

Аль-Райан (Катар), 10–17 декабря 2025

Расписание матчей

  • 10.12.2025. 1/4 финала. Крус Асуль (Мексика) – Фламенго (Бразилия) – 1:2
  • 13.12.2025. 1/2 финала. Фламенго (Бразилия) – Пирамидс (Египет) – 2:0
  • 17.12.2025. Финал. ПСЖ (Франция) – Фламенго (Бразилия)

Сетка турнира

ПСЖ – Фламенго. Финал Межконтинентального кубка. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал beIN Sports

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Фламенго смотреть онлайн Луис Энрике Филипе Луис Илья Забарный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
