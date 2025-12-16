Шахтер станет третьим украинским клубом, сыграющим с Риекой в еврокубках

Шахтер станет третьей украинской командой, которая сыграет против хорватской Риеки в еврокубках.

Произойдет это в матче 6-го тура Лиги конференций, в котором горняки будут в качестве хозяев в Кракове.

До Шахтера с этой хорватской командой в еврокубках уже встречались Металлист в сезоне 2009/10 (2:0 и 2:1) и Колос в сезоне 2020/21 (0:2).

Всего между клубами из Украины и Хорватии уже состоялось 23 матча в еврокубках. Соперниками украинских команд, кроме Риеки, были Динамо Загреб, Сплит, Локомотив и Хайдук. В этих поединках 11 раз побеждали представители Украины, 6 раз – Хорватии, еще 6 матчей закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 34-26 в пользу команд из Украины.

Матчи между украинскими и хорватскими командами в еврокубках: