Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 13:47 |
Шахтер станет третьим украинским клубом, сыграющим с Риекой в еврокубках

Вспомним полную историю матчей между украинскими и хорватскими командами в еврокубках

Шахтер станет третьим украинским клубом, сыграющим с Риекой в еврокубках
ФК Шахтер

Шахтер станет третьей украинской командой, которая сыграет против хорватской Риеки в еврокубках.

Произойдет это в матче 6-го тура Лиги конференций, в котором горняки будут в качестве хозяев в Кракове.

До Шахтера с этой хорватской командой в еврокубках уже встречались Металлист в сезоне 2009/10 (2:0 и 2:1) и Колос в сезоне 2020/21 (0:2).

Всего между клубами из Украины и Хорватии уже состоялось 23 матча в еврокубках. Соперниками украинских команд, кроме Риеки, были Динамо Загреб, Сплит, Локомотив и Хайдук. В этих поединках 11 раз побеждали представители Украины, 6 раз – Хорватии, еще 6 матчей закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 34-26 в пользу команд из Украины.

Матчи между украинскими и хорватскими командами в еврокубках:

  • 2003/04: ЛЧ, Динамо К. – Динамо З. – 3:1-2:0
  • 2003/04: КУ, Днепр – Динамо З. – 1:1-2:0
  • 2008/09: ЛЧ, Шахтер – Динамо З. – 2:0-3:1
  • 2009/10: ЛЕ, Металлист – Риека – 2:0-2:1
  • 2012/13: ЛЧ, Динамо К. – Динамо З. – 2:0-1:1
  • 2013/14: ЛЕ, Черноморец – Динамо З. – 2:1-2:1
  • 2014/15: ЛЕ, Черноморец – Сплит – 0:0-0:2
  • 2014/15: ЛЕ, Днепр – Хайдук – 2:1-0:0
  • 2016/17: ЛЕ, Ворскла – Локомотив – 2:3-0:0
  • 2016/17: ЛЕ, Александрия – Хайдук – 0:3-1:3
  • 2019/20: ЛЧ, Шахтер – Динамо З. – 2:2-3:3
  • 2020/21: ЛЕ, Риека – Колос – 2:0
  • 2025/26: ЛК, Шахтер – Риека
Динамо могло подписать топового легионера, который перебрался в Шахтер
Милевский встретился со Срной. О чем говорили легенды Динамо и Шахтера?
Оба – далеко неочевидное усиление для Шахтера. Зачем же клуб его подписал?
Шахтер Донецк Риека Динамо Киев Динамо Загреб Колос Ковалевка Днепр Металлист Харьков Черноморец Одесса Сплит Хайдук Сплит Ворскла Полтава Локомотива Загреб Александрия статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
