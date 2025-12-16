Шахтер станет третьим украинским клубом, сыграющим с Риекой в еврокубках
Вспомним полную историю матчей между украинскими и хорватскими командами в еврокубках
Шахтер станет третьей украинской командой, которая сыграет против хорватской Риеки в еврокубках.
Произойдет это в матче 6-го тура Лиги конференций, в котором горняки будут в качестве хозяев в Кракове.
До Шахтера с этой хорватской командой в еврокубках уже встречались Металлист в сезоне 2009/10 (2:0 и 2:1) и Колос в сезоне 2020/21 (0:2).
Всего между клубами из Украины и Хорватии уже состоялось 23 матча в еврокубках. Соперниками украинских команд, кроме Риеки, были Динамо Загреб, Сплит, Локомотив и Хайдук. В этих поединках 11 раз побеждали представители Украины, 6 раз – Хорватии, еще 6 матчей закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 34-26 в пользу команд из Украины.
Матчи между украинскими и хорватскими командами в еврокубках:
- 2003/04: ЛЧ, Динамо К. – Динамо З. – 3:1-2:0
- 2003/04: КУ, Днепр – Динамо З. – 1:1-2:0
- 2008/09: ЛЧ, Шахтер – Динамо З. – 2:0-3:1
- 2009/10: ЛЕ, Металлист – Риека – 2:0-2:1
- 2012/13: ЛЧ, Динамо К. – Динамо З. – 2:0-1:1
- 2013/14: ЛЕ, Черноморец – Динамо З. – 2:1-2:1
- 2014/15: ЛЕ, Черноморец – Сплит – 0:0-0:2
- 2014/15: ЛЕ, Днепр – Хайдук – 2:1-0:0
- 2016/17: ЛЕ, Ворскла – Локомотив – 2:3-0:0
- 2016/17: ЛЕ, Александрия – Хайдук – 0:3-1:3
- 2019/20: ЛЧ, Шахтер – Динамо З. – 2:2-3:3
- 2020/21: ЛЕ, Риека – Колос – 2:0
- 2025/26: ЛК, Шахтер – Риека
