  ВИДЕО. Дьявол Диалло забил на 13 мин. МЮ открыл счет в матче с Борнмутом
Англия
Красные Дьяволы вышли вперед на 13-й минуте поединка АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Красные Дьяволы вышли вперед в дебюте матча (1:0).

Дьявол Амад Диалло забил гол на дьявольской 13-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Амад Диалло, 13 мин

По теме:
ВИДЕО. Вишни не проглотить. Семеньо сравнял счет для Борнмута против МЮ
Аплодисменты Эмери. Астон Вилла одержала 9 побед подряд во всех турнирах
Красный и синий углы ринга. Стартовые составы на матч МЮ и Борнмута
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
