Англия15 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 15 декабря 2025, 22:51
42
0
ВИДЕО. Дьявол Диалло забил на 13 мин. МЮ открыл счет в матче с Борнмутом
Красные Дьяволы вышли вперед на 13-й минуте поединка АПЛ
15 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 15 декабря 2025, 22:51
42
0
15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Красные Дьяволы вышли вперед в дебюте матча (1:0).
Дьявол Амад Диалло забил гол на дьявольской 13-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Амад Диалло, 13 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2025, 09:38 0
Бывший тренер – о Стрельцове
Футбол | 15 декабря 2025, 11:28 4
Бомбардир вскоре подпишет новый контракт с луганской «Зарей»
Футбол | 15.12.2025, 23:02
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Футбол | 15.12.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
13.12.2025, 22:06 15
13.12.2025, 22:24 5
15.12.2025, 04:02
15.12.2025, 07:47 22
13.12.2025, 16:26 11
14.12.2025, 09:22 1
15.12.2025, 09:59 2
15.12.2025, 05:42