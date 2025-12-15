ВИДЕО. Дьявол Диалло забил на 13 мин. МЮ открыл счет в матче с Борнмутом

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Красные Дьяволы вышли вперед в дебюте матча (1:0).

Дьявол Амад Диалло забил гол на дьявольской 13-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Амад Диалло, 13 мин