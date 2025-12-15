Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто получил 10? Оценки Судакова и Трубина за победный матч Бенфики
Португалия
15 декабря 2025, 23:20 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:32
437
0

«Орлы» на выезде уничтожили «Морейренсе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

14 декабря «Бенфика» провела матч против клуба «Морейренсе» в 14-м туре чемпионата Португалии.

Поединок на арене «Парк Жоаким Алмейда Фрейташ» в городе Морейра-де-Конегуш завершился разгромной победой «орлов» со счетом 4:0.

Оба украинских футболиста «Бенфики», Георгий Судаков и Анатолий Трубин, приняли участие в матче.

Статистический портал SofaScore оценил выступление игроков из Украины достаточно низко – 6.8 для Анатолия и 6.5 для Георгия.

Игроком матча был признан Вангелис Павлидис, оформивший хет-трик (оценка – 10).

Оценки матча «Морейренсе» – «Бенфика» от SofaScore

