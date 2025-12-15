Кто получил 10? Оценки Судакова и Трубина за победный матч Бенфики
«Орлы» на выезде уничтожили «Морейренсе»
14 декабря «Бенфика» провела матч против клуба «Морейренсе» в 14-м туре чемпионата Португалии.
Поединок на арене «Парк Жоаким Алмейда Фрейташ» в городе Морейра-де-Конегуш завершился разгромной победой «орлов» со счетом 4:0.
Оба украинских футболиста «Бенфики», Георгий Судаков и Анатолий Трубин, приняли участие в матче.
Статистический портал SofaScore оценил выступление игроков из Украины достаточно низко – 6.8 для Анатолия и 6.5 для Георгия.
Игроком матча был признан Вангелис Павлидис, оформивший хет-трик (оценка – 10).
Оценки матча «Морейренсе» – «Бенфика» от SofaScore
