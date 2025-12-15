Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Мы ожидали именно такую ​​игру»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 17:05
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Мы ожидали именно такую ​​игру»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Колоса»

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (1:1) в матче 16-го тура УПЛ.

– Сегодня ты забил свой седьмой гол в УПЛ в текущем сезоне. Подведи итоги этого полугодия для себя и команды.

– Можно выделить этот положительный момент, ведь перед началом чемпионата я не ожидал, что смогу сохранить такую реализацию. Состав команды обновился, в клубе произошла полная перестройка. Я рад, что приношу пользу команде, это самое главное.

– Прокомментируй боевой характер матча, ведь мы наблюдали много столкновений на поле. Такой игры ожидали?

– Мы ожидали именно такую игру, потому что «Колос» – агрессивная и неуступчивая команда, которая постоянно это демонстрирует в матчах. Мы настраивались именно на такой поединок, чтобы не проиграть борьбу и реализовать свои моменты. Считаю, что сегодня был интересный футбол. Нам немного не хватило, чтобы дожать соперника и заработать три очка. Но в целом этот матч можно охарактеризовать положительно.

– По твоему мнению, чего не хватило, чтобы развить преимущество после забитого гола?

– Возможно, немного подсели или же соперник начал действовать агрессивнее и сильнее давить на нас. Нам нужно было взять мяч под контроль, но мы позволили им навязать свою игру. Впрочем, после пропущенного гола мы заиграли лучше, создавали хорошие моменты: Парако мог забивать, но не хватило везения, мастерства. В целом до конца матча мы контролировали игру, просто не смогли найти и реализовать хотя бы еще один момент.

– В «Колосе» играет твой бывший партнер по команде – Андрей Понедельник. Насколько принципиальной была дуэль в этом плане? Общались ли с ним перед игрой?

– Да, общались накануне матча. Вне поля мы можем быть друзьями, но на футбольном поле друзей нет, ведь каждый хочет выиграть дуэль и не уступить ни в одном эпизоде. Сегодня так и было.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос Егор Твердохлеб
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
