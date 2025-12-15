Так работает рынок. Тренер ЛНЗ объяснил трансфер Оба в Шахтер
Пономарев рассказал о переходе Проспера
Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, что в клубе спокойно отнеслись к тому, что форвард Проспер Оба покинул команду и перебрался в Шахтер.
«Месяц тому я знал, что Шахтеру интересен Проспер, но конкретики не было. Перед последней игрой узнали, что договорились о трансфере. Радость за 4,5 млн или огорчение из-за потери лидера? Не хочется терять такого игрока, но так работает футбольный рынок: есть интерес и предложение хорошее, то мы мешать не будем».
«Я команде сказал, что у них есть пример Проспера, работайте. Посмотрим, как он проявит себя в Шахтере», – сказал Пономарев.
Игрок подписал контракт до конца 2030 года.
