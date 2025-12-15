Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 13:39 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:46
Так работает рынок. Тренер ЛНЗ объяснил трансфер Оба в Шахтер

Пономарев рассказал о переходе Проспера

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, что в клубе спокойно отнеслись к тому, что форвард Проспер Оба покинул команду и перебрался в Шахтер.

«Месяц тому я знал, что Шахтеру интересен Проспер, но конкретики не было. Перед последней игрой узнали, что договорились о трансфере. Радость за 4,5 млн или огорчение из-за потери лидера? Не хочется терять такого игрока, но так работает футбольный рынок: есть интерес и предложение хорошее, то мы мешать не будем».

«Я команде сказал, что у них есть пример Проспера, работайте. Посмотрим, как он проявит себя в Шахтере», – сказал Пономарев.

Игрок подписал контракт до конца 2030 года.

трансферы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Проспер Оба
Иван Зинченко Источник: YouTube
MaximusOne
Нехай купують Фаала.
New Zealander
Проспер тепер буде грати не справа а зліва в Шахтарі. Бо справа грає Алісон (окрім Лукаса Ферейри)
