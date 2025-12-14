ВИДЕО. 5:0 – как Мейреллиш оформил дубль в конце матча Шахтер – Эпицентр
Лука установил окончательный счет матча 16-го тура УПЛ, забив на 85-й и 89-й минутах
18-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Лука Мейреллиш оформил быстрый дубль в конце матча 16-го тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра.
Лука отличился на 85-й и 89-й минутах встречи, сделав итоговый счет 5:0 в пользу горняков.
Теперь у Мейреллиша уже четыре гола в текущем сезоне чемпионата Украины. В его активе также один ассиcт.
Шахтер разгромил Эпицентр 5:0 и с 35 очками занимает второе место в таблице УПЛ.
🦵🏻 Один дотик нападника 🥵— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
⚽️ Гол Мейрелліша в матчі 🆚 «Епіцентр» 👏#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/s5yZTpZ8ZR
🤫 Два дотики від Мейрелліша ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
🧡 Дубль нападника в матчі 🆚 «Епіцентр» 👏 #Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/imqSeA2ULg
