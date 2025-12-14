18-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Лука Мейреллиш оформил быстрый дубль в конце матча 16-го тура УПЛ 2025/26 против Эпицентра.

Лука отличился на 85-й и 89-й минутах встречи, сделав итоговый счет 5:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Теперь у Мейреллиша уже четыре гола в текущем сезоне чемпионата Украины. В его активе также один ассиcт.

Шахтер разгромил Эпицентр 5:0 и с 35 очками занимает второе место в таблице УПЛ.

ВИДЕО. 5:0 – как Мейреллиш оформил дубль в конце матча Шахтер – Эпицентр