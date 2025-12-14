Туран и Нагорняк назвали стартовые составы на матч УПЛ Шахтер – Эпицентр
Поединок 16-го тура состоится 14 декабря и начнется в 18:00 по Киеву
Главные тренера команд Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский – Арда Тура и Сергей Нагорняк – назвали стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.
Поединок между Шахтером и Эпицентром начнется 14 декабря в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Украины горняки с 32 очками располагаются на втором месте. У подопечных Нагорняка 14 баллов и 14-я строчка.
Туран и Нагорняк назвали стартовые составы на матч УПЛ Шахтер – Эпицентр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе
Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов