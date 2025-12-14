Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран и Нагорняк назвали стартовые составы на матч УПЛ Шахтер – Эпицентр
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 17:01 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:38
701
0

Туран и Нагорняк назвали стартовые составы на матч УПЛ Шахтер – Эпицентр

Поединок 16-го тура состоится 14 декабря и начнется в 18:00 по Киеву

14 декабря 2025, 17:01 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:38
701
0
Туран и Нагорняк назвали стартовые составы на матч УПЛ Шахтер – Эпицентр
Коллаж Sport.ua

Главные тренера команд Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский – Арда Тура и Сергей Нагорняк – назвали стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок между Шахтером и Эпицентром начнется 14 декабря в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Украины горняки с 32 очками располагаются на втором месте. У подопечных Нагорняка 14 баллов и 14-я строчка.

Туран и Нагорняк назвали стартовые составы на матч УПЛ Шахтер – Эпицентр

По теме:
Шахтер – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Молился с крестом: эмоции тренера Руха после победы в УПЛ
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Арда Туран Сергей Нагорняк стартовые составы Шахтер Донецк Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14 декабря 2025, 07:42 2
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины

Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14 декабря 2025, 06:45 3
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ

Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов

Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14.12.2025, 15:42
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 13.12.2025, 22:05
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Футбол | 14.12.2025, 09:23
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов
Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов
13.12.2025, 01:21 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем