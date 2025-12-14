Туран и Нагорняк назвали стартовые составы на матч УПЛ Шахтер – Эпицентр

Главные тренера команд Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский – Арда Тура и Сергей Нагорняк – назвали стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок между Шахтером и Эпицентром начнется 14 декабря в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.

В таблице чемпионата Украины горняки с 32 очками располагаются на втором месте. У подопечных Нагорняка 14 баллов и 14-я строчка.

