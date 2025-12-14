Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не тривога. Перед стартом матчу СК Полтава – Рух виникли проблеми
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 12:46 | Обновлено 14 декабря 2025, 12:52
693
0

Не тривога. Перед стартом матчу СК Полтава – Рух виникли проблеми

В Кропивницком поле стадиона засыпало снегом

14 декабря 2025, 12:46 | Обновлено 14 декабря 2025, 12:52
693
0
Не тривога. Перед стартом матчу СК Полтава – Рух виникли проблеми
СК Полтава.

СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха. Эта игра пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени Станислава Березкина. Именно в день игры стадион засыпало снегом, что может помешать командам начать матч вовремя. Сотрудники стадиона делают все возможное, чтобы стадион был готов к игре вовремя.

«Работники стадиона «Зирка» оперативно устраняют последствия снегопада, который начался незадолго до матча», – говорится в сообщении пресс-службы СК Полтава.

Матч СК Полтава - Рух запланировано на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.

По теме:
Даниил ВОЛЬСКИЙ: «На этот матч выйдем с очень хорошим настроением»
Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов погода (дождь, снег и другое)
Олег Вахоцкий Источник: СК Полтава
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!
MMA | 14 декабря 2025, 05:00 10
Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!
Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!

Ярослав хладнокровно разобрался с опытным американцем и заставил соперника капитулировать

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13 декабря 2025, 15:59 14
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни

Сложная победа над Францией сохранила место в Дивизионе 1A

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13.12.2025, 22:24
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14.12.2025, 06:45
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Футбол | 14.12.2025, 12:53
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
12.12.2025, 15:21 46
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем