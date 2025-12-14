Не тривога. Перед стартом матчу СК Полтава – Рух виникли проблеми
В Кропивницком поле стадиона засыпало снегом
СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха. Эта игра пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
Команды сыграют в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени Станислава Березкина. Именно в день игры стадион засыпало снегом, что может помешать командам начать матч вовремя. Сотрудники стадиона делают все возможное, чтобы стадион был готов к игре вовремя.
«Работники стадиона «Зирка» оперативно устраняют последствия снегопада, который начался незадолго до матча», – говорится в сообщении пресс-службы СК Полтава.
Матч СК Полтава - Рух запланировано на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.
