СК Полтава – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды играют матч 16 тура УПЛ
СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха. Эта игра пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
Команды сыграют в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени Станислава Березкина. Игру обслужит украинская бригада арбитров во главе с Максимом Фирсовым.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч СК Полтава – Рух запланировано на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.
|
