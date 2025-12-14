Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. СК Полтава – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полтава
14.12.2025 13:00 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 09:41 | Обновлено 14 декабря 2025, 09:43
СК Полтава – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды играют матч 16 тура УПЛ

Коллаж Sport.ua

СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха. Эта игра пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени Станислава Березкина. Игру обслужит украинская бригада арбитров во главе с Максимом Фирсовым.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч СК Полтава – Рух запланировано на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.70 для СК Полтава и 1.79 для Руха.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Полтава Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
