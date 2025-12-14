СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против львовского Руха. Эта игра пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени Станислава Березкина. Игру обслужит украинская бригада арбитров во главе с Максимом Фирсовым.

Матч СК Полтава – Рух запланировано на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.

