ЛНЗ обратился к Просперу после трансфера легионера в Шахтер

Проспер Оба перебрался в Шахтер

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Пресс-служба черкасского ЛНЗ подтвердила трансфер Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера, лаконично попрощавшись с нигерийским вингером.

«Спасибо, Проспер! Желаем новых побед и громких достижений на следующем этапе карьеры», – лаконично говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Проспер Оба Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
