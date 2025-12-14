Игрок сборной Украины высказался о критике в адрес команды

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Олег Очеретько рассказал о своей команде борьбе за чемпионство и выступление в составе национальной команде. Также была затронута и журналистская тема.

– Олег, по ходу отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Украины получала немало критики. Ты был с этим согласен?

– Честно говоря, я не читаю новости, чтобы лишний раз не расстраиваться или не расслабляться, в зависимости от того, что пишут журналисты. Я просто хочу наслаждаться игрой в футбол.

Напомним, что Олег Очеретько в нынешнем году дебютировал за главную команду страны. Сейчас в активе полузащитника пять матчей и один забитый мяч.