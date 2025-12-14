Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Игрок сборной Украины высказался о критике в адрес команды
Сборная УКРАИНЫ
14 декабря 2025, 11:03 |
Игрок сборной Украины высказался о критике в адрес команды

Олег Очеретько сообщил, что не читает о том, что пишут журналисты

Игрок сборной Украины высказался о критике в адрес команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Олег Очеретько рассказал о своей команде борьбе за чемпионство и выступление в составе национальной команде. Также была затронута и журналистская тема.

– Олег, по ходу отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Украины получала немало критики. Ты был с этим согласен?
– Честно говоря, я не читаю новости, чтобы лишний раз не расстраиваться или не расслабляться, в зависимости от того, что пишут журналисты. Я просто хочу наслаждаться игрой в футбол.

Напомним, что Олег Очеретько в нынешнем году дебютировал за главную команду страны. Сейчас в активе полузащитника пять матчей и один забитый мяч.

Олег Очеретько Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
C.Пеклов
Та лан брехати,якщо є телефон,то новини своїми заголовками самі лезуть.
Ответить
-1
