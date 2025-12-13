Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 22:34 |
Стало известно, кто еще может покинуть ЛНЗ этой зимой

Все будет определено в ближайшее время

13 декабря 2025, 22:34 |
Стало известно, кто еще может покинуть ЛНЗ этой зимой
УПЛ

У лидера нынешнего чемпионата, черкасского ЛНЗ, в период зимней паузы намечаются кадровые изменения. Кроме нигерийского нападающего Проспера Оба, который заинтересовал донецкий «Шахтер», команду могут покинуть еще 3-4 футболиста.

Как стало известно из источников Sport.ua, вполне вероятно, что среди них окажется опытный полузащитник Артур Авагимян, который в осенней части сезона большинство матчей просидел в запасе, появившись на поле после выхода на замену лишь за пять минут до финального свистка в недавнем поединке с «Оболонью».

В случае окончательного расставания с ЛНЗ или возможностью играть от черкасского клуба в аренде, 28-летний футболист имеет возможность вернуться в «Черноморца». В этом клубе он выступал уже трижды и успел завоевать симпатии со стороны требовательных одесских болельщиков. Именно они были инициаторами двух возвращений Авагимяна в команду моряков. Не исключено, что так может произойти и в этот раз.

В ЛНЗ Артур Авагимян играл под руководством трех тренеров: в прошлом сезоне начинал у испанского наставника Андреса Карраско, а затем стал подопечным Романа Григорчука. Под их руководством футболист сыграл 16 матчей, в которых забитыми мячами не отмечался.

Ранее наставник ЛНЗ Виталий Пономарев оценил первое место команды и зимнее чемпионство в УПЛ.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
