Бомбардир Полесья: «Буткевич спустился в раздевалку, рассказал анекдот»

Форвард Полесья Николай Гайдучик по итогам последнего матча года с Карпатами рассказал, что президент клуба Геннадий Буткевич поздравил команду с первой половиной сезона.

«Гонка бомбардиров? Слежу за этим, но нужно забивать и помогать команде. Хочется забивать еще и приносить больше пользы команде. Первую часть сезона провели неплохо, но могли бы и лучше сыграть».

«Буткевич? Президент спустился в раздевалку после матча с Карпатами, поздравил команду. Рассказал анекдот, все посмеялись», – сказал Гайдучик.

Гайдучик в сезоне УПЛ забил 7 голов.