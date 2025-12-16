Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бомбардир Полесья: «Буткевич спустился в раздевалку, рассказал анекдот»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 16:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 17:10
358
0

Гайдучик следит за гонкой бомбардиров

Бомбардир Полесья: «Буткевич спустился в раздевалку, рассказал анекдот»
ФК Полесье

Форвард Полесья Николай Гайдучик по итогам последнего матча года с Карпатами рассказал, что президент клуба Геннадий Буткевич поздравил команду с первой половиной сезона.

«Гонка бомбардиров? Слежу за этим, но нужно забивать и помогать команде. Хочется забивать еще и приносить больше пользы команде. Первую часть сезона провели неплохо, но могли бы и лучше сыграть».

«Буткевич? Президент спустился в раздевалку после матча с Карпатами, поздравил команду. Рассказал анекдот, все посмеялись», – сказал Гайдучик.

Гайдучик в сезоне УПЛ забил 7 голов.

Николай Гайдучик Полесье Житомир Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
