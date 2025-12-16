Бомбардир Полесья: «Буткевич спустился в раздевалку, рассказал анекдот»
Гайдучик следит за гонкой бомбардиров
Форвард Полесья Николай Гайдучик по итогам последнего матча года с Карпатами рассказал, что президент клуба Геннадий Буткевич поздравил команду с первой половиной сезона.
«Гонка бомбардиров? Слежу за этим, но нужно забивать и помогать команде. Хочется забивать еще и приносить больше пользы команде. Первую часть сезона провели неплохо, но могли бы и лучше сыграть».
«Буткевич? Президент спустился в раздевалку после матча с Карпатами, поздравил команду. Рассказал анекдот, все посмеялись», – сказал Гайдучик.
Гайдучик в сезоне УПЛ забил 7 голов.
