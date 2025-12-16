СРНА: «Арда не боится рисковать. Шахтер держит украинский футбол в Европе»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 16:15 | Обновлено 16 декабря 2025, 16:21
Спортивный директор клуба прокомментировал итоги первой части сезона

Профутбол. Дарио Срна

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал итоги первой части сезона для Шахтера:

– Ну, тяжелое полугодие для нас. Мы сыграли уже на 8 игр больше, чем в прошлом году, за счет квалификации. Травмы, трансферы, неудачи. Мы потеряли много очков, но все равно находимся там, где хотим быть. Уверены, что на правильной дороге. Тяжелые переезды у нас. Все знают, что мы держим украинский футбол в Европе и будем стараться оставаться там надолго и представлять Украину на высоком уровне. Могу только поблагодарить за полгода. Осталась еще одна игра – с Риекой, где надо идти на максимум. Нам нужно побеждать, чтобы попасть в первую восьмерку.

– Про межсезонье. Вы уже начали работу на трансферном рынке. Есть первый новичок – Проспер Оба. Расскажите, как шел процесс. Скауты обратили внимание с первых игр в УПЛ или это решение назрело сейчас?

– Оба показал себя в этом чемпионате. Только пришел – и уже делает такую разницу. У него сумасшедшая скорость и завершающая фаза. Даже мы это почувствовали в игре с нами, когда проиграли 1:4. Это точно усиление. Мы очень быстро закрыли этот трансфер. Все согласились – тренер, я, директор. В конце президент дал добро, и трансфер был закрыт очень быстро. Это полностью усилит нас на 100%.

– Это была инициатива тренерского штаба или совет скаутов?

– Знаете, мы все решения принимаем вместе. Если кто-то против – будем спорить. В данном случае все были за покупку Оба из ЛНЗ.

– ЛНЗ сейчас ослаблен, потому что один из лидеров ушел к вам, но ЛНЗ все равно стал зимним чемпионом. Сейчас эта команда в Украине – такая темная лошадка. Необычно видеть ее на первом месте. Что скажете?

– Надо уважать результат, который делает ЛНЗ, работу тренера и команды. Они заслуженно на первом месте. Но впереди еще много – будем смотреть на себя. Сейчас матч с «Риекой», хороший отдых, который заслужили футболисты и тренерский штаб, тяжелое полугодие. Потом сборы в Анталии. Я считаю, что будет уже другая команда. Алиссон возвращается, Марлон Сантос, будет Оба. Уверен, что в следующем году мы должны выглядеть еще сильнее.

– Рассматриваете вариант возвращения Майкона из Бразилии?

– Пока нет, он остается в аренде там.

– Если анализировать, Арда Туран уже какое-то время провел – есть промежуточный результат. Сейчас второе место в чемпионате, в еврокубках «Шахтер» тоже выглядит неплохо.

– Мы очень довольны Ардой Тураном. Делает сумасшедшую работу. Самый молодой тренер в истории «Шахтера», самая молодая команда в истории клуба. Попал в сложную ситуацию – сыграли 8 матчей квалификации. Проигрывать нелегко. Не повезло с Панатинаикосом, продали Судакова, Кевина, купили других. Травмы Алиссона, Траоре, Эгиналду – все одновременно. Конечно, это усложнило, но могу только поблагодарить Арду за эти полгода – он делает сумасшедшую работу.

– Если финализировать: без Судакова и Кевина «Шахтер» уже закрыл эти позиции полностью? Появились другие лидеры, которые могут заменить этих двух футболистов?

– Это 18–19 летние: Мейреллиш, Кауан, Изаки, Феррейра – все молодые ребята, будущие «шахтеры», будущее европейского футбола. Уверен, это большие таланты, но нужно работать, иметь терпение. Арда проявляет терпение, ставит их и не боится рисковать – но делает это справедливо. Мы это уважаем и очень довольны работой вместе с ним.

