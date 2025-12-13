13 декабря на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда уже играла под руководством этого наставника - и то был лучший отрезок в истории. Бордалас тогда принимал футболистов в Сегунде и в итоге чуть не сделал четвертыми в Примере и сыграл в весеннем плей-офф Лиги Европы. Когда Пепе вернулся, от него, конечно, ждали хотя бы попыток повторить такой рывок. Но все, что получалось у него в новой темпораде, это обеспечивать сравнительно комфортный финиш над зоной вылета.

Но, возможно, сейчас кропотливая работа наставника дает плоды. Удается держаться в верхней части турнирной таблицы, с шансами вернуться в еврокубки. Да, в прошлом туре клуб из пригорода Мадрида проиграл свой матч - правда, и противником там был сильный и мотивированный Вильярреал, а до этого побеждали и Эльче, и в рамках кубка.

Эспаньол

Клуб имеет куда более богатую историю. Но в последнее время он часто откатывался в Сегунду. Именно там на тренерский пост и заступал Маноло Гонсалес. Для начала он сумел вернуть новых подопечных с ходу в Ла Лигу - правда, только через сито плей-офф. Но, главное, потом еще и удержались там, набрав достаточно весомые 42 очка.

Прогресс команды продолжился уже в новой темпораде. Примечательно, что все началось с волевых 2:1 с Атлетико. Да и потом были в основном победы, так что на данный момент удается с 27 очками единолично занимать пятую позицию в текущей турнирной таблице. Да, при этом недавно вылетели из кубка, уступив скромнейшему противнику - Атлетико Балеарес. Впрочем, скорее всего, от Копы дель Рей банально могли избавиться как от дополнительной нагрузки, что будет отбирать силы, что пригодились бы в гонке за еврокубками.

Статистика личных встреч

После трех поражений кряду, в 2024-м году Хетафе взял две победы подряд. Но в апреле снова уступили в Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам арены. Но понятно, что будет упорная борьба с упором на результат - ставим на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,67).