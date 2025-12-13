Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испания
13 декабря 2025, 15:05 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:58
8
0

Хетафе – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

13 декабря 2025, 15:05 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:58
8
0
Хетафе – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда уже играла под руководством этого наставника - и то был лучший отрезок в истории. Бордалас тогда принимал футболистов в Сегунде и в итоге чуть не сделал четвертыми в Примере и сыграл в весеннем плей-офф Лиги Европы. Когда Пепе вернулся, от него, конечно, ждали хотя бы попыток повторить такой рывок. Но все, что получалось у него в новой темпораде, это обеспечивать сравнительно комфортный финиш над зоной вылета.

Но, возможно, сейчас кропотливая работа наставника дает плоды. Удается держаться в верхней части турнирной таблицы, с шансами вернуться в еврокубки. Да, в прошлом туре клуб из пригорода Мадрида проиграл свой матч - правда, и противником там был сильный и мотивированный Вильярреал, а до этого побеждали и Эльче, и в рамках кубка.

Эспаньол

Клуб имеет куда более богатую историю. Но в последнее время он часто откатывался в Сегунду. Именно там на тренерский пост и заступал Маноло Гонсалес. Для начала он сумел вернуть новых подопечных с ходу в Ла Лигу - правда, только через сито плей-офф. Но, главное, потом еще и удержались там, набрав достаточно весомые 42 очка.

Прогресс команды продолжился уже в новой темпораде. Примечательно, что все началось с волевых 2:1 с Атлетико. Да и потом были в основном победы, так что на данный момент удается с 27 очками единолично занимать пятую позицию в текущей турнирной таблице. Да, при этом недавно вылетели из кубка, уступив скромнейшему противнику - Атлетико Балеарес. Впрочем, скорее всего, от Копы дель Рей банально могли избавиться как от дополнительной нагрузки, что будет отбирать силы, что пригодились бы в гонке за еврокубками.

Статистика личных встреч

После трех поражений кряду, в 2024-м году Хетафе взял две победы подряд. Но в апреле снова уступили в Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам арены. Но понятно, что будет упорная борьба с упором на результат - ставим на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,67).

По теме:
Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе Эспаньол Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Футбол | 13 декабря 2025, 13:13 1
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера

Виктор Цуканов может отправиться в аренду

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13 декабря 2025, 06:22 3
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя

Американец мог сразиться с Дереком Чисорой

Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12.12.2025, 20:10
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13.12.2025, 09:27
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13.12.2025, 08:35
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 15
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
12.12.2025, 07:54 1
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем