ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.

Коллективы играют на стадионе Черкассы-Арена. Встреча началась в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

ЛНЗ Черкассы – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция