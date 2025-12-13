Украина. Премьер лига13 декабря 2025, 15:31 |
190
0
ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
13 декабря 2025, 15:31 |
190
0
13 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.
Коллективы играют на стадионе Черкассы-Арена. Встреча началась в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
ЛНЗ Черкассы – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
