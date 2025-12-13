Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 15:31 |
190
0

ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

13 декабря 2025, 15:31 |
190
0
ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ Черкассы

13 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.

Коллективы играют на стадионе Черкассы-Арена. Встреча началась в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

ЛНЗ Черкассы – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ЧУРКО: «Был мужской разговор, после которого мы вышли и перевернули игру»
Шахтер U-19 – Эпицентр U-19 – 6:0. Разгром от лидера. Видео голов и обзор
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
ЛНЗ Черкассы Заря Луганск ЛНЗ - Заря видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
