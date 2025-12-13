Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
Франция
13 декабря 2025, 15:29 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:49
832
4

Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»

Украинец и россиянин сыграли вместе

Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный комментатор и журналист Михаил Спиваковский удивлен тому хейту, который получил украинец Илья Забарный после того, как сыграл в матче Лиги чемпионов с россиянином Матвеем Сафоновым.

«Странно, почему из этого сделали какое-то событие именно сейчас. Откуда такое возмущение. Или вы думаете, что они тренировались все это время по отдельности? Вы не знали, что они в одной команде с лета?».

«В контракте же нет пункта, который не позволяет тренеру ставить их одновременно».

«Если у Ильи есть какие-то вопросы, то нужно было регулировать это во время подписания контракта», – сказал Спиваковский.

Забарный в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил 1 гол.

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit18
Гроші не пахнуть
Ответить
+2
GloryUkraine
Нічого не поробиш. Світ не такий, яким був 50 років назад. Зі мною теж працюють рузькіє, правда не з параші, але всеодно хворі на рашизм. Я просто їх не помічаю, від слова "взагалі".  
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
