Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
Украинец и россиянин сыграли вместе
Известный комментатор и журналист Михаил Спиваковский удивлен тому хейту, который получил украинец Илья Забарный после того, как сыграл в матче Лиги чемпионов с россиянином Матвеем Сафоновым.
«Странно, почему из этого сделали какое-то событие именно сейчас. Откуда такое возмущение. Или вы думаете, что они тренировались все это время по отдельности? Вы не знали, что они в одной команде с лета?».
«В контракте же нет пункта, который не позволяет тренеру ставить их одновременно».
«Если у Ильи есть какие-то вопросы, то нужно было регулировать это во время подписания контракта», – сказал Спиваковский.
Забарный в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил 1 гол.
