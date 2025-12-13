Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»

Известный комментатор и журналист Михаил Спиваковский удивлен тому хейту, который получил украинец Илья Забарный после того, как сыграл в матче Лиги чемпионов с россиянином Матвеем Сафоновым.

«Странно, почему из этого сделали какое-то событие именно сейчас. Откуда такое возмущение. Или вы думаете, что они тренировались все это время по отдельности? Вы не знали, что они в одной команде с лета?».

«В контракте же нет пункта, который не позволяет тренеру ставить их одновременно».

«Если у Ильи есть какие-то вопросы, то нужно было регулировать это во время подписания контракта», – сказал Спиваковский.

Забарный в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил 1 гол.