Сандерленд отправит на КАН-2025 больше игроков из всех клубов АПЛ
Сразу 6 игроков «черных котов» могут сыграть в Кубке африканских наций
Сандерленд является рекордсменом АПЛ по ориентировочному количеству игроков, которые отправятся на Кубок африканских наций, который начнется уже в этом месяце в Марокко.
Сразу 6 футболистов «черных котов» могут сыграть на КАН: Чемсдин Талби (Марокко), Артур Мазуаку (ДР Конго), Ноа Садики (ДР Конго), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Рейнилду Мандава (Мозамбик) и Хабиб Диарра (Сенегал).
Ни одна другая команда АПЛ не имеет такого количества игроков, которые имеют шанс сыграть на КАН-2025.
Интересным фактом является то, что 5 команд Премьер-лиги не имеют в своем составе ни одного африканского футболиста, которого вызвали на Кубок африканских наций: Борнмут, Лидс Юнайтед, Челси, Ньюкасл Юнайтед и Арсенал.
Ожидаемое ориентировочное количество игроков из клубов АПЛ на Кубке африканских наций 2025 года
- 6 – Сандерленд: Чемсдин Талби (Марокко), Артур Мазуаку (ДР Конго), Ноа Садики (ДР Конго), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Рейнилду Мандава (Мозамбик), Хабиб Диарра (Сенегал)
- 3 – Манчестер Юнайтед: Нуссаир Мазрауи (Марокко), Бриан Мбемо (Камерун), Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
- 3 – Фулхэм: Калвин Бесси (Нигерия), Алекс Ивоби (Нигерия), Самуэль Чуквуэзе (Нигерия)
- 3 – Бернли: Лайл Фостер (Южная Африка), Ганнибал Межбри (Тунис), Аксель Туанзебе (ДР Конго)
- 2 – Эвертон: Илиман Ндиайе (Сенегал), Идрисса Гуйе (Сенегал)
- 2 – Вулверхэмптон: Таванда Чирева (Зимбабве), Эммануэль Агбаду (Кот-д'Ивуар)
- 2 – Кристал Пэлас: Шейк Дукуре (Мали), Исмаила Сарр (Сенегал)
- 2 – Манчестер Сити: Омар Мармуш (Египет), Райан Айт Нури (Алжир)
- 2 – Брентфорд: Франк Ониека (Нигерия), Данго Уаттара (Буркина-Фасо)
- 2 – Ноттингем Форест: Вилли Боли (Кот-д'Ивуар), Ибраим Сангаре (Кот-д'Ивуар)
- 2 – Тоттенхэм Хотспур: Айвс Биссума (Мали), Папе Сарр (Сенегал)
- 2 – Вест Хэм Юнайтед: Арон Ван-Биссака (ДР Конго), Эль-Хаджи Малик Диуф (Сенегал)
- 1 – Ливерпуль: Мохамед Салах (Египет)
- 1 – Брайтон: Карлос Балеба (Камерун)
- 1 – Астон Вилла: Эванн Гессан (Кот-д'Ивуар)
- 0 – Борнмут
- 0 – Лидс Юнайтед
- 0 – Челси
- 0 – Ньюкасл Юнайтед
- 0 – Арсенал
