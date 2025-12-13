Сандерленд отправит на КАН-2025 больше игроков из всех клубов АПЛ

Сандерленд является рекордсменом АПЛ по ориентировочному количеству игроков, которые отправятся на Кубок африканских наций, который начнется уже в этом месяце в Марокко.

Сразу 6 футболистов «черных котов» могут сыграть на КАН: Чемсдин Талби (Марокко), Артур Мазуаку (ДР Конго), Ноа Садики (ДР Конго), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Рейнилду Мандава (Мозамбик) и Хабиб Диарра (Сенегал).

Ни одна другая команда АПЛ не имеет такого количества игроков, которые имеют шанс сыграть на КАН-2025.

Интересным фактом является то, что 5 команд Премьер-лиги не имеют в своем составе ни одного африканского футболиста, которого вызвали на Кубок африканских наций: Борнмут, Лидс Юнайтед, Челси, Ньюкасл Юнайтед и Арсенал.

Ожидаемое ориентировочное количество игроков из клубов АПЛ на Кубке африканских наций 2025 года