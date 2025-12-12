Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 декабря 2025, 15:31 |
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В пятницу, 12 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Александрия – Кудровка

Ggbet 2.37 – 3.18 – 3.41

18:00 Оболонь – Металлист 1925

Ggbet 3.60 – 3.41 – 2.18

21:30 Унион Берлин – РБ Лейпциг

Ggbet 3.12 – 3.52 – 2.35

21:45 Лечче – Пиза

Ggbet 2.50 – 2.91 – 3.49

22:00 Реал Сосьедад – Жирона

Ggbet 1.77 – 3.84 – 4.90

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
