ДИБАНГО: «У Кривбаса есть четкая цель»

Защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго поделился ожиданиями от домашнего матча 16-го тура УПЛ против «Колоса», который состоится 13 декабря в 13:00.

– Иван, каковы ваши мысли перед последним матчем 2025 года?

– Думаю, что этот матч очень важен для нас, ведь у команды есть четкая цель – нам нужно добиться хорошего результата. Но футбол может быть непредсказуемым. На этой неделе мы усердно тренируемся, чтобы взять три очка.

– Против «Колоса» всегда непросто играть. Можно ли сказать, что матч с «Колосом» является для нашей команды принципиальным?

– Я хорошо помню последний домашний матч против «Колоса». Конечно, всегда нелегко противостоять достойному сопернику. Кажется, последние два домашних матча с «Колосом» мы выиграли, поэтому верим, что предстоящий матч в субботу не станет исключением и мы снова победим.

– Можно ли сказать, что после травмы вы вернули себе оптимальную форму?

– Я стараюсь каждую неделю выкладываться по максимуму на тренировках и в матчах. Посмотрим, что будет дальше. Не могу сказать, что полностью набрал форму – скорее и да, и нет. Но я работаю над этим.

– Как считаете, насколько важно завершить год хорошим результатом?

– Было бы здорово выиграть этот матч. Это сильно поможет нашему эмоциональному состоянию: уехать домой в хорошем настроении и вернуться немного сильнее, чтобы продолжить чемпионат. Это было бы очень-очень хорошо.

– Что бы вы хотели сказать нашим болельщикам перед этим матчем?

– Приходите на стадион. Даже если холодно. Как всегда, приходите и поддерживайте нас. «Кривбасс» – это Мы!