ВИДЕО. Феерия на поле. Украинский вундеркинд помог Барсе разгромить Интер
Артем Рыбак отдал две голевые передачи на Кубке Месси
Воспитанник «Шахтера» Артем Рыбак продолжает удивлять своей игрой в системе «Барселоны» – украинский полузащитник оформил сразу две голевые передачи на престижном турнире – Кубке Месси.
Команда «Барселона» U-16 участвует в турнире вместе с миланским «Интером» и аргентинским «Ривер Плейт». И именно 15-летний Рыбак стал одним из самых ярких игроков каталонцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Юный хавбек дважды ассистировал Мба: сначала в матче с «Интером», где «блауграна» одержала уверенную победу 3:0, помогши оформить второй гол команды. А в поединке с «Ривером» (2:2) Рыбак снова проявил себя, отдав передачу, которая позволила «Барсе» открыть счет.
ВИДЕО. Ассист Рыбака в матче с Интером
GOOOOOAL! Ruslan Mba doubles the lead against Inter Milan in the Messi Cup. Second goal in the tournament. Assist by Artem Rybak. 0-2pic.twitter.com/xPnffW3Qlk— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) December 10, 2025
ВИДЕО. Ассист Рыбака в матче с Ривер Плейт
GOOOOLAZO! Ruslan Mba with a great goal for Cadet A against River Plate in the Messi Cup. Assist by Artem Rybak. 1-0pic.twitter.com/5Aftz5rqqO— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) December 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно
Игроки поблагодарили болельщиков за матч