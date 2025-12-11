ВИДЕО. Феерия на поле. Украинский вундеркинд помог Барсе разгромить Интер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 декабря 2025, 21:58 |
Артем Рыбак отдал две голевые передачи на Кубке Месси

ФК Барселона. Артем Рыбак

Воспитанник «Шахтера» Артем Рыбак продолжает удивлять своей игрой в системе «Барселоны» – украинский полузащитник оформил сразу две голевые передачи на престижном турнире – Кубке Месси.

Команда «Барселона» U-16 участвует в турнире вместе с миланским «Интером» и аргентинским «Ривер Плейт». И именно 15-летний Рыбак стал одним из самых ярких игроков каталонцев.

Юный хавбек дважды ассистировал Мба: сначала в матче с «Интером», где «блауграна» одержала уверенную победу 3:0, помогши оформить второй гол команды. А в поединке с «Ривером» (2:2) Рыбак снова проявил себя, отдав передачу, которая позволила «Барсе» открыть счет.

ВИДЕО. Ассист Рыбака в матче с Интером

ВИДЕО. Ассист Рыбака в матче с Ривер Плейт

Артем Рыбак Барселона Интер Милан Ривер Плейт
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
