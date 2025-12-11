12.12.2025 22:00 - : -
Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 декабря матч 16-го тура Ла Лиги
В пятницу, 12 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Жирона».
Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Сосьедад – ЖиронаСмотреть трансляцию
|
