Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
12.12.2025 22:00 - : -
Жирона
Испания
11 декабря 2025, 17:27 | Обновлено 11 декабря 2025, 17:28
Смотрите 12 декабря матч 16-го тура Ла Лиги

ФК Жирона

В пятницу, 12 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Жирона
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Владислав Крапивцов Реал Сосьедад - Жирона Владислав Ванат
