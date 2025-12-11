В пятницу, 12 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

