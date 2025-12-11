Тренер Фиорентины: «Динамо находится в таком же кризисе, как и мы»
Ваноли отметил проблемы своей команды
Наставник Фиорентины Паоло Ваноли перед матчем против Динамо в рамках основного этапа Лиги конференций считает, что обе команды находятся в непростой ситуации.
Фиалки идут последними в чемпионате Италии.
«Динамо находится в таком же кризисе, как и мы. У них случилась смена тренера, их ситуация похожа на нашу. Мы надеемся победить и улучшить психологическое состояние перед важным матчем с Вероной в чемпионате Италии».
«Нужно побеждать в Лиге конференций и выходить из кризиса», – сказал Ваноли.
Матч Лиги конференций пройдет 11 декабря, начало в 19:45.
