  4. Тренер Фиорентины: «Динамо находится в таком же кризисе, как и мы»
Лига конференций
11 декабря 2025, 16:21 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:38
355
0

Тренер Фиорентины: «Динамо находится в таком же кризисе, как и мы»

Ваноли отметил проблемы своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ваноли

Наставник Фиорентины Паоло Ваноли перед матчем против Динамо в рамках основного этапа Лиги конференций считает, что обе команды находятся в непростой ситуации.

Фиалки идут последними в чемпионате Италии.

«Динамо находится в таком же кризисе, как и мы. У них случилась смена тренера, их ситуация похожа на нашу. Мы надеемся победить и улучшить психологическое состояние перед важным матчем с Вероной в чемпионате Италии».

«Нужно побеждать в Лиге конференций и выходить из кризиса», – сказал Ваноли.

Матч Лиги конференций пройдет 11 декабря, начало в 19:45.

Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
