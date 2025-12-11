ВИДЕО. УАФ отреагировала на скандальное удаление Ротаня и Андриевского
Главный эксперт по арбитражу Никола Риццоли оценил работу рефери в матче «Рух» – «Полесье»
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли объяснил решения арбитра в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги «Рух» – «Полесье» (1:0), который состоялся 7 декабря.
На 11-й минуте полузащитник «волков» Александр Андриевский был удален из-за нарушения против соперника. Вскоре красною карточку увидел и главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань, который не сдержал эмоций и некорректно выражался в сторону судейской бригады.
Риццоли сообщил, что этот эпизод сложно разбирать из-за множества факторов, однако считает, что Андриевский заслужил желтую карточку и мог избежать жесткого наказания.
Удаление Ротаня, по словам эксперта, является справедливым – наставник «Полесья» сначала покинул свою зону и оскорблял главного арбитра, из-за чего получил сначала первую, а через несколько секунд и вторую желтую карточку.
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал действия главного арбитра в матче Рух – Полесье
КаДеКа УАФу прийняло рішення щодо Ротаня:
- штраф зменшити з 200 тис. грн. до 197,5 тис. грн.
- на час дії дискваліфікації дозволити присутність Ротаня в роздягальні ФК "Полісся" перед матчами УПееЛу на 10 хвилин.