ВИДЕО. УАФ отреагировала на скандальное удаление Ротаня и Андриевского

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли объяснил решения арбитра в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги «Рух» – «Полесье» (1:0), который состоялся 7 декабря.

На 11-й минуте полузащитник «волков» Александр Андриевский был удален из-за нарушения против соперника. Вскоре красною карточку увидел и главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань, который не сдержал эмоций и некорректно выражался в сторону судейской бригады.

Риццоли сообщил, что этот эпизод сложно разбирать из-за множества факторов, однако считает, что Андриевский заслужил желтую карточку и мог избежать жесткого наказания.

Удаление Ротаня, по словам эксперта, является справедливым – наставник «Полесья» сначала покинул свою зону и оскорблял главного арбитра, из-за чего получил сначала первую, а через несколько секунд и вторую желтую карточку.

