Эрлинг ХОЛАНД: «Девушка мне говорит: надоело уже смотреть футбол»

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд признал, что дома смотрит много футбольных матчей, что уже надоело его девушке.

«Я фанат футбола, поэтому смотрю много матчей. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм? Включаем. Моя девушка говорит: мне надоел футбол, постоянно его смотрим».

«Я ответил: да, из-за него мы тут и сидим», – сказал Холанд, который во вчерашнем поединке Лиги чемпионов ударом с пенальти забил победный мяч в ворота Реала.

В нынешнем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах.