Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Девушка мне говорит: надоело уже смотреть футбол»
Англия
11 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 11 декабря 2025, 19:18
1047
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Девушка мне говорит: надоело уже смотреть футбол»

Игрок смотрит много матчей по телевизору

11 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 11 декабря 2025, 19:18
1047
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Девушка мне говорит: надоело уже смотреть футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд признал, что дома смотрит много футбольных матчей, что уже надоело его девушке.

«Я фанат футбола, поэтому смотрю много матчей. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм? Включаем. Моя девушка говорит: мне надоел футбол, постоянно его смотрим».

«Я ответил: да, из-за него мы тут и сидим», – сказал Холанд, который во вчерашнем поединке Лиги чемпионов ударом с пенальти забил победный мяч в ворота Реала.

В нынешнем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах.

По теме:
ВИДЕО. Забил супергол. Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Rest Is Football
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Футбол | 11 декабря 2025, 14:53 5
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»

Армандо Са поделился мыслями относительно украинского вратаря

Ключевые матчи Шахтера и Динамо. 5-й тур Лиги конференций: график и таблица
Футбол | 11 декабря 2025, 16:50 1
Ключевые матчи Шахтера и Динамо. 5-й тур Лиги конференций: график и таблица
Ключевые матчи Шахтера и Динамо. 5-й тур Лиги конференций: график и таблица

Вечером 11 декабря пройдут 18 поединков 5-го тура Лиги конференций

Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Футбол | 10.12.2025, 18:43
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 3
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 7
Бокс
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
10.12.2025, 01:44
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем