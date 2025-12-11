Эрлинг ХОЛАНД: «Девушка мне говорит: надоело уже смотреть футбол»
Игрок смотрит много матчей по телевизору
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд признал, что дома смотрит много футбольных матчей, что уже надоело его девушке.
«Я фанат футбола, поэтому смотрю много матчей. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм? Включаем. Моя девушка говорит: мне надоел футбол, постоянно его смотрим».
«Я ответил: да, из-за него мы тут и сидим», – сказал Холанд, который во вчерашнем поединке Лиги чемпионов ударом с пенальти забил победный мяч в ворота Реала.
В нынешнем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах.
