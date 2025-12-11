ВИДЕО. Как Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛК на Мальте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
11 декабря 2025, 15:39 | Обновлено 11 декабря 2025, 15:47
112
0

Горняки проведут встречу 5-го тура Лиги конференций с Хамрун Спартанс

ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» в среду, 10 декабря, в преддверии гостевого еврокубкового поединка с мальтийским клубом «Хамрун Спартанс», опробовали поле национального стадиона Та-Кали.

По регламенту УЕФА, стартовые 15 минут тренировки «оранжево-черных» были открыты для представителей медиа, увидевших разминку подопечных Арды Турана и традиционные квадраты. После этого сессия продолжилась уже вне объективов СМИ: команда отработала держание мяча, пасинг, игровые упражнения и удары по воротам. В общей сложности занятие длилось около 1 часа.

Матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится в четверг, 11 декабря, на Национальном стадионе Та-Кали (Мальта). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер не имеет права не выиграть. Нужно выйти в плей-офф»
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Фиорентиной
Хамрун Спартанс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс фото видео тренировка Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
