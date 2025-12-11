Футболисты «Шахтера» в среду, 10 декабря, в преддверии гостевого еврокубкового поединка с мальтийским клубом «Хамрун Спартанс», опробовали поле национального стадиона Та-Кали.

По регламенту УЕФА, стартовые 15 минут тренировки «оранжево-черных» были открыты для представителей медиа, увидевших разминку подопечных Арды Турана и традиционные квадраты. После этого сессия продолжилась уже вне объективов СМИ: команда отработала держание мяча, пасинг, игровые упражнения и удары по воротам. В общей сложности занятие длилось около 1 часа.

Матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится в четверг, 11 декабря, на Национальном стадионе Та-Кали (Мальта). Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Как Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛК на Мальте