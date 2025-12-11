11 декабря в 19:45 состоится матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

Итальянская Фиорентина и киевское Динамо встретятся на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо уступило Кристал Пэлас (0:2), Самсунспору (0:3), одолело Зриньски (6:0) и проиграло Омонии (0:2).

Фиорентина одолела Сигму (2:0) и Рапид (3:0), после чего потерпела поражение от Майнца (1:2) и АЕК Афины (0:1).

После 4 туров в ЛК Фиорентина набрала 6 очков (17-е место), Динамо имеет 3 пункта (27-я позиция).

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Фиорентиной