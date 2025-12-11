Шокирующий трансфер. Салах может перейти из Ливерпуля в другой клуб АПЛ

«Манчестер Юнайтед» интересуется египетским нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает издание Sport Bible.

По информации источника, «красные дьяволы» уже сделали предложение по трансферу 33-летнего футболиста.

Этот переход может стать одним из самых шокирующих в истории футбола, ведь «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» являются непримиримыми соперниками, а Салах считается легендой своего клуба.

Причиной потенциального ухода Мохамеда из «Ливерпуля» является конфликт с главным тренером команды Арне Слотом.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.