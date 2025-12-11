Коуч Карабаха раскритиковал Кащука после фиаско с Аяксом в Лиге чемпионов

Главный тренер Карабаха Гурбан Гурбанов высказался по поводу игры украинского вингера Алексея Кащука в матче Лиги чемпионов против Аякса

«Полностью доволен не остался (заменами). Погода была дождливая, входить в игру со скамьи было тяжело. Мы хотели повысить скорость. Если бы Алексей Кащук и Нариман сыграли точнее, результат был бы другим. Не впервые делаем такие шаги, просто на этот раз не получилось», – сказал коуч.

В матче против Аякса Алексей Кащук сыграл всего 21 минуту, выйдя на поле во второй половине встречи, заменив колумбийского форварда Камило Дурана.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Карабах занимает 21 место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 7 очков в шести турах. В текущем сезоне 25-летний украинец провел 21 поединок за Карабах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.