Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер клуба УПЛ больше не сыграет за свою команду. Угрожает дисквалификация
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 13:19 |
407
0

Лидер клуба УПЛ больше не сыграет за свою команду. Угрожает дисквалификация

Проспер Оба пропустит последний матч ЛНЗ в этом году, а затем перейдет в Шахтер

11 декабря 2025, 13:19 |
407
0
Лидер клуба УПЛ больше не сыграет за свою команду. Угрожает дисквалификация
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Нигерийский вингер черкасского ЛНЗ Проспер Оба получит дисквалификацию как минимум на 1 матч за неспортивное поведение в матче 11-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (0:1). Об этом сообщает ТаТоТаке.

Тогда футболист показал лайнсмену средний палец.

Таким образом, Проспер пропустит последний матч ЛНЗ в этом календарном году против луганской «Зари», а в зимнее трансферное окно оформит переход в донецкий «Шахтер».

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

По теме:
Легионер Шахтера: «Сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу конференций»
ЭЛИАС: «Я бы очень хотел стать легендой Шахтера»
Бывший игрок Динамо и Шахтера: «Команде Турана нужно убрать понты»
КДК УАФ трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Проспер Оба ТаТоТаке дисквалификация
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11 декабря 2025, 06:23 2
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта

Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 11 декабря 2025, 10:00 10
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Неужели чемпион Украины не справится с последней на данный момент командой Серии A?

Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
СПАЛЛЕТТИ: «Возможно, эта победа нам поможет»
Футбол | 11.12.2025, 10:05
СПАЛЛЕТТИ: «Возможно, эта победа нам поможет»
СПАЛЛЕТТИ: «Возможно, эта победа нам поможет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 11
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем