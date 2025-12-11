Лидер клуба УПЛ больше не сыграет за свою команду. Угрожает дисквалификация

Нигерийский вингер черкасского ЛНЗ Проспер Оба получит дисквалификацию как минимум на 1 матч за неспортивное поведение в матче 11-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (0:1). Об этом сообщает ТаТоТаке.

Тогда футболист показал лайнсмену средний палец.

Таким образом, Проспер пропустит последний матч ЛНЗ в этом календарном году против луганской «Зари», а в зимнее трансферное окно оформит переход в донецкий «Шахтер».

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.