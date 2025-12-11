Легенда Шахтера раскритиковал горняков перед матчем ЛК и сравнил с Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua легендарный полузащитник «горняков» Сергей Ященко оценил шансы «Шахтера» в игре с «Хамрун Спартанс» и вспомнил о «Динамо»…

– Сергей Владимирович, летом в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» обыграло этого соперника, по сути, без проблем. Чего-то подобного вы ждете и сейчас?

– Однозначно. Тем более, что по подбору игроков и по содержанию игры «Шахтер» сейчас превосходит «Динамо». Донецкая команда – однозначный фаворит этого противостояния.

Правда, две последние игры в чемпионате страны показали, что у «горняков» есть проблемы, то ли в психологическом, то ли в функциональном плане. Лидер чемпионата не имеет права так играть.

Но я на раз отмечал, что если в Премьер-лиге «Шахтер», порой, демонстрирует невыразительную игру, то на еврокубки «горняки» настраиваются и показывают совсем другой футбол, тот, который мы привыкли видеть в исполнении этой команды.

Прогноз? Не скажу, что для «горняков» это будет прямо уж легкая прогулка, но свои три мяча подопечные Арды Турана забьют. 3:0.

Напомним, что поединок «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится сегодня, 11 декабря. Начало матча – в 22:00.