Только что в Мадриде завершился первый тайм Лиги чемпионов. «Реал» уступает «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Мадридцев вперед вывел Эрлинг Холанд, который забил с пенальти на 43-й минуте, уверенно реализовав 11-метровый удар.

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» проходит поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Старт игры состоялся в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Как Холанд расстроил Куртуа в матче Лиги чемпионов