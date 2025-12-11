ТУРАН: «Я не согласен с тем, что Шахтер – фаворит в игре против Хамруна»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран высказался о шансах своей команды в матче 5-го тура основного этапа Лиги конференций против мальтийского «Хамрун Спартанс»:

«Я не согласен с тем, что мы являемся фаворитами. Думаю, стоит обратить внимание на завтрашних соперников. В Лиге конференций УЕФА мы задействуем молодых игроков, таких как Лука Мейреллиш, Лукас Феррейра и Изаки. Это футболисты, которые еще развиваются. Я очень доволен их прогрессом и развитием. Конечно, наша форма означает силу и мощь, и мы это уважаем, но нам следует очень тщательно продумать, что делать в завтрашнем матче. Мы не фавориты.

Играть на этом поле очень трудно. Еще в 2008 году я был в составе команды, которая выступала здесь, хотя я сам в том поединке не выходил на поле. Мы сыграли вничью и потеряли очки в противостоянии с мультинациональной командой.

У них очень ценный тренер и очень ценная система. Фавориты или бюджеты не побеждают в матчах до того, как они сыграны. История футбола очень четко это демонстрирует. Я очень доволен нашим уровнем игры и прогрессом в Лиге конференций, но, к сожалению, не согласен с вами по некоторым моментам.

Также вы видели последний матч «Хамрун Спартанс» с «Лозанной» и другими командами? Они могут побеждать и были близки к этому в определенных играх, просто не всегда удавалось реализовывать ключевые моменты. Я очень уважаю «Хамрун Спартанс».

Матч «Хамрун Спартанс» – «Шахтер» состоится 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.