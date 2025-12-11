Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Лига конференций
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо

Бывший тренер киевского клуба поделился ожиданиями от поединка пятого тура Лиги конференций

Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
ФК Динамо Киев

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором сыграют итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния бывший тренер «бело-синих» Йожеф Сабо сделал прогноз и назвал точный счет, с которы завершится игра на стадионе «Stadio Artemio Franchi» во Флоренции.

«По-моему, все в этой игре будет зависеть от того, какой состав на нее выставит главный тренер «Фиорентины». У них совсем плохие дела во внутреннем чемпионате, они на последнем месте находятся.

Поэтому, возможно, против «Динамо» будет играть второй состав «фиалок – это единственный шанс на то, что киевляне смогут зацепиться в этом матче хотя бы за ничью. Других вариантов не вижу.

Игра киевской команды, даже после победы в последнем матче УПЛ (над «Кудровкой» со счетом 2:1), не внушает оптимизма. По-прежнему – команды у «Динамо» на поле я не вижу, просто 11 игроков.

Киевский клуб потерпит поражение. Хотелось бы, чтобы не разгромно... Думаю, счет будет 2:0 в пользу «Фиорентины», – считает Сабо.

Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Це ж майже дублювання вчорашньої новини. І як під нею відмічали, що Сабо завжди помиляється з прогнозами - тому навпаки чекаємо, що ДК на цей раз приємно здивує! 😊
