Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором сыграют итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния бывший тренер «бело-синих» Йожеф Сабо сделал прогноз и назвал точный счет, с которы завершится игра на стадионе «Stadio Artemio Franchi» во Флоренции.

«По-моему, все в этой игре будет зависеть от того, какой состав на нее выставит главный тренер «Фиорентины». У них совсем плохие дела во внутреннем чемпионате, они на последнем месте находятся.

Поэтому, возможно, против «Динамо» будет играть второй состав «фиалок – это единственный шанс на то, что киевляне смогут зацепиться в этом матче хотя бы за ничью. Других вариантов не вижу.

Игра киевской команды, даже после победы в последнем матче УПЛ (над «Кудровкой» со счетом 2:1), не внушает оптимизма. По-прежнему – команды у «Динамо» на поле я не вижу, просто 11 игроков.

Киевский клуб потерпит поражение. Хотелось бы, чтобы не разгромно... Думаю, счет будет 2:0 в пользу «Фиорентины», – считает Сабо.